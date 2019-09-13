Глава МИД Венесуэлы заявил об угрозе вторжения в страну на основании регионального пакта

ТАСС, 13 сентября. Правительство Венесуэлы считает, что существует опасность использования Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП) в качестве предлога для военных действий в отношении этой южноамериканской страны. С таким утверждением выступил в пятницу на пресс-конференции в Женеве министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

11 сентября по итогам встречи в Вашингтоне Организация американских государств (ОАГ) согласилась обсудить механизм применения МДВП по отношению к ситуации в Венесуэле. Речь идет о документе, который позволяет задействовать широкий спектр мер, включая международное военное участие. В число стран, которые поддержали решение о созыве консультативного органа МДВП, вошли Аргентина, Бразилия, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Парагвай, Сальвадор, США и Чили. Кроме того, за соответствующую резолюцию голосовала и венесуэльская оппозиция - именно ее делегаты признаются в ОАГ законными представителями своего государства после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента республики.

"Это опасно, потому что настрой, с которым это делается, особенно со стороны граничащих с Венесуэлой стран, подразумевает, что они задействуют - по крайней мере, теоретически - механизм для военной атаки в отношении Венесуэлы <...> Кто распорядился задействовать МДВП? Господин [президент США Дональд] Трамп, который угрожает нам военными действиями", - заявил министр.

При этом Арреаса отметил, что Венесуэла готова отразить любую атаку. "Мы защитим свою территорию с помощью наших вооружений, наших вооруженных сил, наших ополченцев и всех граждан Венесуэлы", - подчеркнул он.

Региональный пакт

Межамериканский договор о взаимной помощи (другое название - Пакт Рио) - соглашение, подписанное в 1947 году в Рио-де-Жанейро большинством американских стран, входящих в ОАГ. Его главный принцип заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавшихся будет означать нападение на все страны - участницы договора.

Позднее Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа от имени Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) вышли из этого соглашения. В июле находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы одобрил возвращение страны к МДВП, однако Верховный суд южноамериканской республики признал это решение недействительным.