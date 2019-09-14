В ЛНР заявили, что минские соглашения не являются предметом для дискуссий

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Руководство Украины должно понять, что минские соглашения не являются предметом для обсуждения. Об этом заявил в субботу глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, комментируя последние заявления Киева относительно неприемлемости для него ряда прежних договоренностей.

"Леониду Кучме, Владимиру Зеленскому и всему остальному руководству Украины необходимо принять тот факт, что ни минские договоренности, ни комплекс мер [по выполнению минских соглашений] не являются предметом для дискуссий. В нормандском формате был утвержден документ, четко и понятно, по пунктам регламентирующий схему общения Донбасса и Украины. Другого такого документа нет и не будет", - приводит его слова агентство Луганский информационный центр.

"Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что - нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о "кровавых руках", когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик ВСУ, ваши генералы и ваши солдаты продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей? Как насчет разобраться с теми, чьи руки по-настоящему в крови? Или в мировой истории вы не нашли подобного примера? - продолжал глава ЛНР. - Во избежание дальнейших спекуляций и недоразумений еще раз повторю: позиция ЛНР и ДНР неизменна, и торговаться мы не намерены. Хотите мира - выполняйте волю наших людей, выполняйте Минск. Хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами, а не с США или кем-то еще".

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями. По его словам, Киев не готов объявить и амнистию всем участникам событий на востоке страны, что также является одним из условий урегулирования.