Кучма заявил, что Зеленский не согласится на предоставление особого статуса Донбассу

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию на востоке Украину Леонид Кучма заявил, что президент страны Владимир Зеленский не готов к предоставлению особого статуса Донбассу, как это прописано в минских соглашениях.

"Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, означает, что Украина - не унитарное государство, а какая-то конфедерация или федерация с предложением Конституцию изменить. Извините, но это не для Украины", - заявил он в кулуарах проходящего в Киеве форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

По его словам, которые приводит агентство УНИАН, Зеленский также никогда не согласится на массовую амнистию в Донбассе. "В том виде, который предлагается, - нет, потому что массовой амнистии не может быть, - сказал Кучма. - Амнистию должен пройти каждый человек, и амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь. Вот позиция Украины". Глава украинской делегации добавил, что можно рассматривать проект закона об амнистии и с оговорками его принимать. "Но там должны знать, что массовой амнистии не бывает в мире", - подытожил Кучма.

Он также проинформировал о подготовке к планирующейся встрече лидеров "нормандской четверки" некоего нового соглашения. "Советники готовят решения, которые лидеры Украины, Франции, Германии и России должны подписать", - информировал Кучма.

Сам Владимир Зеленский, выступая на форуме, заявил, что ждет встречи в нормандском формате. "Обращаемся к нашим западным партнерам и до конца сентября ждем встречи. Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда", - сказал он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения. Они предполагает не только прекращение огня, отвод вооружений, создание зон безопасности, проведение амнистии, возобновление экономических связей и социальных выплат жителям Донбасса, но также осуществление конституционной реформы на Украине, в результате которой отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус управления.