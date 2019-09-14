NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно предлагал смягчить режим санкций в отношении Ирана. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, распространенное в среду сообщение агентства Bloomberg о том, что Трамп уволил с поста помощника по национальной безопасности президента США Джона Болтона после обсуждения идеи смягчения санкций против Ирана, соответствует действительности. Источники NBC в свою очередь указывают, что это был далеко не первый случай, когда Трамп поднимал вопрос возможного смягчения санкционного режима в отношении Тегерана.

На прошлой неделе Трамп допустил возможность проведения встречи с иранским лидером Хасаном Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября. Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий, но придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран.

Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.

В четверг Мнучин в эфире телекомпании CNBC сообщил, что пока встреча Трампа с иранским коллегой в Нью-Йорке не запланирована.