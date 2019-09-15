МИД ДНР обвинил украинские власти в саботаже мирного урегулирования

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Заявления властей Украины по поводу невыполнения ряда пунктов минских соглашений по ситуации в Донбассе являются свидетельством намеренного саботажа мирного урегулирования. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Недавние высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо случилась массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель минских соглашений, либо это явно читаемая попытка их подменить. Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны - это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.

Никонорова, в частности, отметила, что аргументы, которые приводятся украинской стороной в подтверждение своей точки зрения, "и вовсе вызывают сомнение в том, насколько точно и адекватно украинским руководством воспринимается представленный в комплексе мер текст, где ясно и четко установлена необходимость проведения амнистии и недопущения преследования лиц-участников событий на Донбассе, обязательство предоставления особого статуса Донбассу и закрепления его в конституции".

"В такой ситуации мы можем только порекомендовать киевским дипломатам освежить свои познания в русском языке, на который они ссылаются. Хотя, если у украинских чиновников в приливе патриотической любви к "мове" нет желания читать тексты на русском, текст комплекса мер можно найти и в переводе на иностранные языки. Но главное для полноценного восприятия - максимально внимательно изучить одобренный Советом Безопасности ООН документ и все фразы в нем прочитать до конца, в особенности те из них, где четко прописано, с учётом каких особенностей и каких территорий должна пройти конституционная реформа о децентрализации страны", - подчеркнула она.

Глава МИД снова обратила внимание представителей Украины на то, что "говорить о намерении выполнять минские договоренности недостаточно - их нужно осуществлять на практике". "А для этого нужно в первую очередь отказаться от провокационных вбросов в медиапространстве и начать наконец-то продуктивную работу по имплементации комплекса мер на минской площадке", - добавила она.

Позиция Киева

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что власть не будет вносить изменений в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, а также не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в рамках выполнения Минских договоренностей. Ранее с подобным заявлением выступил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма, указав, что президент страны Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями.

Комментируя высказывания Кучмы, полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что любые решения и действия Киева и Донбасса должны соответствовать минским договоренностям, а подобные заявления - "не что иное, как прямое нарушение "Минска", которое ставит под угрозу мирный процесс". По его словам это разжигание конфликта в Донбассе, а совсем не мир, который обещали избирателям Украины.