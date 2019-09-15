Guardian: в ЕС отрицают, что Брюссель и Лондон близки к заключению сделки по Brexit

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Представители Евросоюза, участвующие в переговорах между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, отрицают, что стороны близки к достижению сделки. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian .

"Это не так. В действительности все испытывают некоторую тревогу, - заявил источник издания, представляющий ЕС на переговорах. - Я бы даже не назвал происходящее переговорами. В ходе последнего раунда в пятницу мы коснулись содержательной части, что, конечно, является шагом вперед, однако это должно было быть сделано еще очень давно, и пока мы еще очень далеки [от конечного результата]".

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон неоднократно заявлял, что стороны добились значительного прогресса в переговорах и, по его мнению, смогут заключить новое соглашение об условиях "развода" в ходе саммита Евросоюза, который состоится 17-18 октября. При этом высокопоставленный источник в руководстве ЕС заявил The Guardian, что это "совершенно не так" и выразил недоумение по поводу оптимизма и шуточного тона британского премьера, в воскресенье сравнившего Великобританию с героем комиксов Халком, собирающимся вырваться из вражеского плена.

"Из-за всего это происходящее начинает немного напоминать шутку, однако мы говорим об исключительно серьезных вещах. В случае отсутствия сделки последствия будут исключительно серьезными, но похоже на то, что [в Лондоне] ситуацию воспринимают как игру, в которой они герои. Как вымышленную историю, а не реальность", - сказал собеседник издания.

В понедельник Джонсон встретится в Люксембурге с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли - с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье. Предметом обсуждения должна стать тема Brexit и потенциальных альтернатив положению о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают альтернативные предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия. Именно решение вопроса об ирландской границе может открыть путь к заключению сделки между сторонами.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.