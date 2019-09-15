Джонсон заявил, что уверен в возможности достигнуть соглашения с ЕС

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в преддверии встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером выразил уверенность в том, что Лондон и Брюссель в ближайшие недели смогут договориться об условиях предстоящего "развода". В своей статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph , Джонсон также предупредил, что при отсутствии сделки с ЕС королевство все равно покинет сообщество 31 октября.

"Если мы сможем продвинуться достаточно далеко вперед в ближайшие несколько дней, то я отправлюсь на ключевой саммит ЕС 17 октября, чтобы окончательно оформить соглашение, которое будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе сторона Ла-Манша и по обе стороны границы на острове Ирландия, - написал Джонсон. - Я поистине верю, что мы способны этого добиться, и уверен также в том, что такое соглашение будет соответствовать как интересам Соединенного Королевства, так и наших европейских друзей".

Подчеркнув, что Великобритания и ЕС и так уже потратили слишком много времени и сил на согласование условий Brexit, Джонсон заявил, что британский парламент успеет до 31 октября утвердить соглашение в том случае, если оно будет подписано на октябрьском саммите ЕС в Брюсселе.

"Но не сомневайтесь в том, что если выгодную обеим сторонам сделку заключить на удастся, то королевство все равно покинет ЕС. Это не то, чего я хочу или когда-либо хотел, но к настоящему моменту мы уже хорошо подготовились к такой возможности", - добавил глава британского правительства. Он также подверг критике парламентскую оппозицию и своих бывших однопартийцев, которым в начале месяца удалось принять закон, обязывающий правительство просить ЕС об очередной отсрочке Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута 19 октября. Джонсон заявил, что "пораженческий закон" является проявлением неуважения к воле британского народа, высказавшегося за Brexit на референдуме 2016 года, и дал понять, что не намерен просить Евросоюз о новых отсрочках.

Судьба Brexit

В понедельник Джонсон встретится в Люксембурге с Юнкером, а британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли - с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье. Предметом обсуждения должна стать тема Brexit и потенциальных альтернатив положению о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают альтернативные предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия. Именно решение вопроса об ирландской границе может открыть путь к заключению сделки между сторонами.