Отсрочке - да, выборам - нет. Британский парламент лишил Джонсона контроля над Brexit

Не ясно, будет ли это в итоге означать, что "развод" Великобритании и Евросоюза будет отложен до следующего года. В ситуации, когда уже на следующей неделе работа парламента будет приостановлена вплоть до середины октября, нет никакой уверенности в том, что билль успеет пройти все стадии законодательного рассмотрения и стать полноценным законом. Нельзя исключать и того, что в середине следующего месяца британцам все же придется вновь, в третий раз за последние четыре года, пойти на избирательные участки. На этот раз, чтобы сделать выбор между правым евроскептиком Борисом Джонсоном и придерживающимся крайне левых взглядов Джереми Корбином.

Британские депутаты высказались в среду за отсрочку Brexit и против проведения досрочных парламентских выборов. Таковы результаты голосований, состоявшихся в среду в Палате общин.

Предложение обязать правительство отсрочить дату Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, было внесено в парламент депутатами от Лейбористской партии и других оппозиционных сил при поддержке некоторых из их коллег-консерваторов. В среду его одобрили 327 законодателей, а против выступили 299 парламентариев.

О будущих шагах британского премьера и депутатов станет известно уже в ближайшие дни. Но все очевиднее, что процесс Brexit так и не приблизился к выходу из беспросветного тупика, где он оказался еще при прошлом премьер-министре Терезе Мэй.

Бесспорно при этом то, что результаты состоявшихся в среду голосований стали крупным поражением для нового премьер-министра Джонсона, который все больше теряет контроль над процессом Brexit. Он пришел к власти в конце июля на обещаниях вывести страну из ЕС не позднее 31 октября, что бы ни произошло, и столкнулся с сильным противодействием как депутатов оппозиционных сил, так и возглавляемой им правящей Консервативной партии.

Среди проголосовавших вместе с оппозицией оказались два десятка депутатов от правящей Консервативной партии, решивших отстаивать свою принципиальную позицию несмотря на то, что это стоило им партбилетов. Консервативная партия исключила из своих рядов 21 "мятежника", в том числе таких "патриархов" партии, как Кеннет Кларк - старший из депутатов Палаты общин, занимавший пост министра финансов еще в кабинете Маргарет Тэтчер.

"Я был уведомлен об этом посредством смс-сообщения, и для меня это был довольно эмоциональный момент, - заявил в интервью радиостанции Би-би-си 4 депутат Рори Стюарт, занимавший должность министра по вопросам международного развития в кабинете Мэй. - Всего несколько недель назад я соперничал с Борисом Джонсоном в борьбе за пост главы Консервативной партии и был членом кабинета. В последние шесть недель события развивались стремительно".

Помимо Стюарта, из партии были исключены и другие парламентарии, обладающие большим политически весом, но не занявшие правительственных постов в кабинете Джонсона. Среди них бывший глава британского Минфина Филип Хаммонд, экс-министр юстиции Дэвид Гок, бывший замглавы МИД Великобритании Алистер Берт, бывший министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк, бывший генпрокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, внук Уинстона Черчилля Николас Соумс. Несмотря на то, что эти депутаты вынуждены покинуть ряды консерваторов, они сохраняют свои места в Палате общин и могут присоединиться к другим партиям или объявить себя независимыми депутатами.

Все они ослушались указаний партийных организаторов ("кнутов") и поддержали оппозицию. По словам Стюарта, позицию группы консерваторов, выступивших против Джонсона, разделяют еще по меньшей мере 30-40 депутатов-тори, однако они пока не решились встать на сторону оппозиции, опасаясь исключения из партии.

Поражение за поражением

В среду Джонсон потерпел и еще одно поражение в Палате общин. После того, как депутаты все же поддержали отсрочку Brexit, он, как и обещал, внес в палату предложение провести досрочные парламентские выборы, пообещав, что они состоятся до намечавшейся им даты осуществления Brexit.

"Этой стране не нужны выборы, но Палата общин не оставила иного выхода, кроме как позволить народу решить, кого он хочет видеть премьер-министром, и я вношу это предложение в парламент", - заявил Джонсон. "Выборы должны пройти во вторник, 15 октября", - сказал премьер.

То, что это предложение обречено, стало понятно еще до голосования, когда лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что не поддержит проведение досрочных выборов до тех пор, пока законопроект об отсрочке Brexit не обретет статус закона.

"Пусть этот законопроект [об отсрочке Brexit] вступит в силу и получит одобрение монарха. После этого мы поддержим проведение новых выборов, иначе мы рискуем покинуть ЕС без сделки с Брюсселем", - сказал глава британской оппозиции. Его партия подозревает, что Джонсон может приостановить работу парламента и назначить выборы на ноябрь, отказавшись от собственных слов о выборах 15 октября. Таким образом премьер-министр помешает принятому Палатой общин законопроекту вступить в силу и добьется выхода королевства из ЕС без сделки, чего так опасаются политические противники Джонсона.

Лейбористы воздержались от участия в голосовании, а предложение Джонсона получило одобрение лишь 298 депутатов, что очень далеко от требуемых двух третьих депутатского состава Палаты общин.

Чего ждать дальше?

Одобренный в среду законопроект тем временем перешел на рассмотрение верхней палаты, Палаты лордов. Он может быть утвержден ей уже в четверг, однако парламентские процедуры могут позволить немногочисленным лордам, выступающим за "жесткий" Brexit, значительно затянуть этот процесс, вернув законопроект, к которому уже предложено 92 поправки, на рассмотрение в Палату общин.

В сложившейся ситуации законопроект может не успеть пройти процедуру парламентского одобрения. Или правительство Джонсона может дождаться вступления билля в силу и после этого вновь поднять вопрос о внеочередных выборах, на этот раз получив поддержку лейбористов, однако может выбрать и иной путь, попытавшись обойти закон, который требует, чтобы за проведение выборов выступили две трети законодателей. Для этого правительству надо будет провести через Палату общин свой законопроект, что сопряжено с трудностями, но для успеха кабинету Джонсона будет достаточно простого большинства.

Не исключена и возможность того, что внеочередные выборы состоятся по инициативе оппозиции в случае, если она решит объявить вотум недоверия правительству Джонсона, которое утратило рабочее большинство в Палате общин и теперь особенно уязвимо. Впрочем, для этого остается совсем немного времени, так как уже 9 сентября Джонсон планировал приостановить работу парламента до 14 октября.

В ближайшие дни должно стать более ясно, какие новые стратегии применят все стороны этого продолжающегося уже многие месяцы жесткого противостояния законодательной и исполнительной властей. Непонятно лишь, как это поможет переговорам по Brexit, которые за все это время так и не сдвинулись с мертвой точки.

Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко