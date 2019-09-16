Суд Испании отказал в выдаче США экс-главы военной разведки Венесуэлы

МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании отказалась экстрадировать в США бывшего главу военной разведки Венесуэлы (2004-2008 годы) Уго Карвахаля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе инстанции.

В пресс-службе отметили, что суд "отказал в экстрадиции, в результате было решено отпустить [Карвахаля] из-под стражи". Он был задержан в апреле в Испании по запросу США по делу, связанному с торговлей наркотиками.

Сам экс-глава военной разведки Венесуэлы заявлял в суде, что Вашингтон сфабриковал против него дело специально, чтобы добиться его экстрадиции. Как передавало агентство Reuters, по мнению Соединенных Штатов, у Карвахаля есть важная информация, изобличающая президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и что он готов ей поделиться с американской стороной.

В 2008 году Минфин США внес Уго Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником Уго Чавеса. Он осудил правление Мадуро и в феврале признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики.