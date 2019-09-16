В Иране заявили, что прекращение обязательств по ядерной сделке обратимо

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Частичное прекращение Ираном его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) обратимо при начале выполнения условий договора всеми странами-участницами. Об этом заявил вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи на пленарном заседании 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

"У Ирана не было иного выхода, кроме как прибегнуть к соответствующим положениям СВПД с тем, чтобы частично прекратить свои обязательства для того, чтобы открыть новые возможности, чтобы дипломатия сохранила сделку. Следует отметить, что частичное прекращение Ираном выполнения его обязательств является обратимым в случае полного и эффективного осуществления СВПД остающимися участниками сделки", - сказал он.

Салехи убежден, что, если международное сообщество не сможет в кратчайший срок спасти сделку, "многосторонний подход утратит свою эффективность и любые дальнейшие попытки мирного урегулирования конфликта окажутся под угрозой, что в конечном итоге будет служить злонамеренным интересам сторонников войны".

Как ранее заявлял президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с главой Франции Эмманюэлем Макроном, действия Ирана в рамках третьего этапа по сокращению обязательств по ядерной сделке обратимы. Он добавил, что "в случае, если европейцы полностью выполнят условия ядерной сделки, Иран готов полностью вернуться к соглашению".

63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ началась в понедельник в отделении ООН в Вене. Представители более 170 стран до 20 сентября будут обсуждать развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности, а также режим гарантий о нераспространении ядерного оружия и ядерные досье Ирана и КНДР.