Замгоссекретаря США по политическим делам посетит Белоруссию 17 сентября

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл прибудет с визитом в Белоруссию во вторник, 17 сентября. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"17 сентября 2019 года ожидается визит в Беларусь заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвида Хейла. Программой пребывания запланированы встреча Дэвида Хэйла на высшем уровне и переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем, - сказал он. - Стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности".

29 августа помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, позже снятый с этой должности, посещал Белоруссию, где провел переговоры с президентом Александром Лукашенко по вопросам безопасности и на тему двухсторонних отношений.

Несмотря на некоторое потепление, отношения Белоруссии и США остаются сложными. С 2006 года Вашингтон сохраняет санкции в отношении ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Кроме того, с 2008 года в Белоруссии нет посла Соединенных Штатов, а его место занимает временный поверенный в делах США. При этом за последние годы число контактов между Минском и Вашингтоном только увеличивается. В марте и июле 2019 года республику посетил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, который заявил, что визиты американских представителей в Белоруссию будут происходить регулярно.

Визит Дэвида Хейла издание Foreign Policy анонсировало еще в августе, отмечая, что цель приезда заместителя госсекретаря США по политическим вопросам - обсуждение вопроса дипломатического присутствия Вашингтона в Белоруссии, возможный обмен послами.