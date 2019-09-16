Президент Армении освободил от должности главу Службы нацбезопасности

ЕРЕВАН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Службы национальной безопасности (СНБ), генерал-майора Артура Ванецяна. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая во внимание предложение премьер-министра Никола Пашиняна, президент Армен Саркисян подписал указ об освобождении Артура Ванецяна от должности директора СНБ", - говорится в сообщении.

Ранее Пашинян сообщил, что уже подписал ходатайство об освобождении Ванецяна от должности главы СНБ. Сам Ванецян тоже прокомментировал свою отставку, подчеркнув, что "принимает это решение так же твердо, как и предложение возглавить ведомство в судьбоносный для страны момент".

Артур Ванецян был назначен главой армянской спецслужбы 10 мая 2018 года, сразу после смены власти в стране. В сентябре того же года он был избран на пост президента Федерации футбола Армении.