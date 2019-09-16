{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Атаки на предприятия Saudi Aramco

МИД Британии пообещал скоординированный международный ответ на нападение на саудовские НПЗ

Глава Форин оффиса Доминик Рааб отметил, что Лондон осуждает атаки

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. МИД Великобритании будет работать с иностранными партнерами для осуществления максимально скоординированных ответных действий на нападение на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом написал в понедельник в Twitter глава Форин оффиса Доминик Рааб.

На эту тему
Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

"Сегодня у меня состоялся разговор с моими коллегами из Саудовской Аравии, Германии, Франции и США, во время которого я ясно сообщил, что Великобритания осуждает нападения на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Мы будет работать вместе с международными партнерами для того, чтобы предпринять наиболее широкие и эффективные ответные действия", - написал министр.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Теги
ВеликобританияСаудовская АравияРааб, ДоминикАтаки на предприятия Saudi Aramco
Атаки на предприятия Saudi Aramco
Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном
При этом Вашингтон считает Тегеран ответственным за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Читать полностью