МИД Британии пообещал скоординированный международный ответ на нападение на саудовские НПЗ

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. МИД Великобритании будет работать с иностранными партнерами для осуществления максимально скоординированных ответных действий на нападение на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом написал в понедельник в Twitter глава Форин оффиса Доминик Рааб.

"Сегодня у меня состоялся разговор с моими коллегами из Саудовской Аравии, Германии, Франции и США, во время которого я ясно сообщил, что Великобритания осуждает нападения на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Мы будет работать вместе с международными партнерами для того, чтобы предпринять наиболее широкие и эффективные ответные действия", - написал министр.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).