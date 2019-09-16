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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном

При этом Вашингтон считает Тегеран ответственным за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп перед встречей с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

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"Мы, конечно, хотим избежать этого [конфликта]", - сказал он, вместе с тем отметив, что США "лучше подготовлены".

Теги
СШАИранСаудовская АравияТрамп, ДональдАтаки на предприятия Saudi Aramco
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