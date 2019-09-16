Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп перед встречей с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.