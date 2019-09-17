В ДНР заявили, что Киев затягивает переговорный процесс и реализацию минских соглашений

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Украины должны приступить к непосредственному выполнению минских соглашений. Об этом во вторник заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), полномочный представитель республики в контактной группе Наталья Никонорова.

"За последние несколько дней мы услышали множество резонансных заявлений со стороны украинских властей, которые в надежде избежать выполнения минских соглашений пытаются проявлять чудеса смекалки и изворотливости. Однако, как бы Киеву не хотелось это изменить - у Украины как были, так и остаются совершенно определенные, четко зафиксированные и подтвержденные мировым сообществом обязательства по урегулированию конфликта в Донбассе", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По словам министра иностранных дел ДНР, украинской стороне следует приступить к выполнению Комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе вместо того, чтобы придумывать "туманные" формулы и некие радикальные меры. Никонорова подчеркнула необходимость проведения обмена по формуле "всех на всех" и реализации "формулы Штайнмайера", которая была неоднократно одобрена лидерами стран-гарантов минских соглашений. "В особенности странными выглядят высказывания украинских властей о том, что у них есть "полгода - год" на продолжение минских переговоров. Должно быть, представители Украины упустили из виду тот факт, что именно по их вине намеренно затягивается переговорный процесс, срывается дискуссия по важнейшим вопросам, в том числе политическим, без решения которых невозможно достичь долгосрочного и комплексного урегулирования конфликта", - отметила Никонорова.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о "формуле Зеленского", которая предполагает установление мира на востоке Украине за полгода - год.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план из-за позиции Киева остается нереализованным.