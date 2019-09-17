Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по урегулированию в Донбассе

"На все про все у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - подчеркнул он. При этом, отметил Пристайко, Киев предпримет все шаги, которые может предпринять, "отвечая на ожидания народа". Но если в ближайшее время не получится решить проблему с Донбассом, украинская сторона должна "перейти к каким-то новым радикальным мерам". "Это предполагает "формула Зеленского", - добавил он.

Министр пояснил, что условная "формула Зеленского" по прекращению войны в Донбассе на ближайшее время предусматривает, в частности, обмен удерживаемыми лицами. "Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть", - сказал он. Кроме того, добавил Пристайко, Киев попробует "дотянуться... до народа, который остался по ту сторону [линии разграничения], например, построив мост в Станице Луганской, попробовать сделать так, чтобы люди не были вынуждены приезжать каждые 60 дней для перерегистрации, чтобы получать пенсию,... а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год [для перерегистрации].

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план из-за позиции Киева остается нереализованным.