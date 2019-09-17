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Трамп заявил, что не хочет встречи с Роухани на Генассамблее ООН

При этом президент США не исключает такой возможности

ТАСС, 17 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не хотел бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но не исключает такой возможности. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его информации, Трамп сказал, что "предпочел бы не встречаться" с Роухани.

В понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что президент Ирана Хасан Роухани не планирует встречаться с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Теги
СШАРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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