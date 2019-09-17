Лидер британских либеральных демократов пообещала остановить Brexit, если придет к власти

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Лидер либеральных демократов Великобритании Джо Суинсон пообещала остановить процесс выхода Соединенного Королевства из состава ЕС уже на следующий день после прихода ее партии к власти.

"Мы заявляем так, чтобы не оставалось сомнений: правительство большинства либеральных демократов отзовет статью 50 (Лиссабонского договора о ЕС, запустившего процедуру Brexit - прим. ТАСС) в первый же день", - сказала политик в выступлении, завершавшим четырехдневный партийный съезд в английском городе Борнмут. Его транслировал телеканал Sky News.

Суинсон сравнила подготовку нынешнего правительства консерваторов к варианту развода с ЕС без сделки с запланированным поджогом собственного дома. "У вас может быть страховка, но вы все равно потеряете все свои вещи", - сказала она, не скрывая намерений побороться за пост главы правительства. "Я стою перед вами как кандидат на пост премьер-министра", - сообщила Суинсон, признавшись, что "ее амбиции по поводу собственной партии безграничны".

Выступление Суинсон подтвердило изменение курса партии в сторону однозначной поддержки идеи отмены Brexit. По мнению аналитиков, при помощи такой стратегии либеральные демократы пытаются закрепить свою растущую популярность среди британцев, которые против выхода страны из ЕС. В то же время Sky News оценивает как небольшие шансы партии получить право на создание правительства, для чего политическая сила должна провести в 650-местную Палату общин британского парламента более половины своих депутатов.

Сейчас фракция либеральных демократов в нижней палате законодательного органа составляет всего 18 человек, и, по наиболее смелым оценкам самой партии, при самом благоприятном развитии ситуации она могла бы рассчитывать на 200 мест в парламенте. Это означало бы для нее огромный прогресс, которого, впрочем, не хватило бы для формирования правительства большинства.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.