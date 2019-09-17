Экзитполы не выявили победителя на повторных парламентских выборах в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сентября. /ТАСС/. Экзитполы по итогам состоявшихся во вторник повторных выборов в Кнессет (парламент) 22-го созыва не выявили однозначного победителя. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan .

По его подсчетам, блок правых и религиозных партий, на который намерен опереться премьер-министр Биньямин Нетаньяху, получает (без участия партии русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны еврейского государства Авигдора Либермана) 56 из 120 мест в парламенте, в то время как для формирования коалиции необходимо как минимум 61 кресло. При этом центристы во главе с блоком "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца вместе с левыми партиями даже при поддержке Либермана смогут контролировать лишь 52 места в Кнессете, утверждает радиостанция.

Экзитпол 12 канала израильского ТВ предрекает партии "Ликуд" Нетаньяху 33 места в парламенте, блоку "Кахоль-Лаван" - 34. По подсчетам 13 канала, "Кахоль-Лаван" получит 33 места в Кнессете, "Ликуд" - 31 кресло. По данным 11 канала, обе партии получат по 32 депутатских портфеля.

Все три канала предсказывают, что НДИ удалось практически вдвое улучшить свой результат в сравнении с предыдущими выборами, которые состоялись 9 апреля. 11 канал израильского ТВ передает, что партия Либермана получит 10 кресел, по подсчетам 12 и 13 каналов - 8 из 120 мест. По итогам предыдущих выборов 9 апреля партия Либермана получила 5 мест в Кнессете 21-го созыва.

Экзитполы 9 апреля также предсказывали победу блоку "Кахоль-Лаван", но в конечном счете партия "Ликуд" обошла основного конкурента, получив 37 кресел в парламенте. Вместе с тем по итогам предыдущих выборов Нетаньяху не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 из 120 мест в Кнессете. В результате глава правительства инициировал и провел через парламент в конце мая закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Тогда же первые в истории Израиля повторные выборы были назначены на 17 сентября.

Новость обновлена (23:14 мск) - добавлена информация об экзитполе радио Kan