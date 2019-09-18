Франция поможет Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтяные объекты

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты в этой стране, осуществленных при помощи беспилотников. Об этом сообщили в среду в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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"В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит", - гласит заявление президентской администрации.

Беседа лидеров состоялась 17 сентября. В ходе телефонного разговора Макрон решительно осудил нападения на нефтяные объекты в Абкаике и Хурайсе и выразил солидарность со всей Саудовской Аравией и ее гражданами. "Он подтвердил приверженность Франции безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе", - отметили в Елисейском дворце.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Атаки вызвали пожары на 13 объектах.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах". В понедельник президент США заявил, что ответственность за атаки, вероятно, несет Иран.