Посол Белоруссии назвал дату подписания программы интеграции Москвы и Минска

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Программа интеграции в Союзном государстве между Россией и Белоруссией может быть подписана 8 декабря 2019 года, сообщил в ходе Международного научного симпозиума Сибирского отделения Российской академии наук и Национальной академии наук Белоруссии на форуме "Технопром" белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

"Сегодня самым серьезным образом идет работа по новой программе создания Союзного государства, читали в прессе, что 6 сентября, совсем недавно премьеры анонсировали новую программу. Есть надежда, что до нового года, а 8 декабря у нас исполняется 20-летие прошлой программы, будет подписана новая программа и те мероприятия, входящие в эти документы, которые позволят нам сблизить наши позиции", - сказал Семашко.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В понедельник газета "КоммерсантЪ" сообщила, что документ, согласованный премьерами двух стран Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, предполагает, в частности, возможность перехода на единые Налоговый и Гражданский кодексы, общий внешнеторговый режим, а также к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, программа экономической интеграции РФ и Белоруссии должна быть представлена президентам двух стран до конца года, пока что информация о ней носит предварительный характер.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой стала "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".