Генсек ООН призвал посвятить неделю высокого уровня ГА ООН деэскалации в Персидском заливе

Дроны ударили по котировкам. Чем атаки в Саудовской Аравии обернулись для рынка

"Я считаю неделю высокого уровня идеальной возможностью, чтобы показать, что ООН - центр [принятия] решений и двигатель важных позитивных инициатив, - сказал он на пресс-конференции в среду в преддверии недели высокого уровня ГА ООН. - Это время, чтобы ослабить напряженность, и нигде это не важно так, как в Персидском заливе". "Это время, чтобы продвигать диалог для поиска политических решений по Ливии, Сирии и Йемену", - добавил Гутерриш.

Он осудил недавние атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. "Я резко осудил эту атаку, это ведет к драматической эскалации в Персидском заливе. Есть абсолютная необходимость остановить текущую конфронтацию, не дать ей развиться в еще большую эскалацию", - подчеркнул генсек ООН.

В ночь на 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия национальной саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что для осуществления диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки с 9,8 млн баррелей в сутки.

В среду Эр-Рияд обвинил в причастности к атакам Иран, предоставив ряд доказательств, но признав, что место запуска ракет до сих пор не установлено.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.

Проблемы мира и безопасности

Антониу Гутерриш заявил, что в центре внимания участников общеполитических дебатов высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будут проблемы мира и безопасности.

"Проблемам мира и безопасности будет уделено пристальное внимание, - подчеркнул он. - Я обращусь к лидерам стран мира с призывом уделять первостепенное внимание проблеме соблюдения прав человека и стремлениям людей. Люди хотят видеть решение проблем, хотят слышать обязательства лидеров и хотят видеть их конкретные действия".

Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября.

Конституционный комитет Сирии

Генеральный секретарь ООН заявил, что Конституционный комитет Сирии начнет функционировать в ближайшее время.

"[Спецпосланник по Сирии] Гейр Педерсен сейчас предпринимает завершающие действия по созданию Конституционного комитета Сирии, есть соглашение между всеми сторонами о его составе, - отметил генсек. - Мы надеемся, что это (начало его работы - прим. ТАСС) произойдет очень скоро и станет важным шагом для политического урегулирования".

Визы для Роухани и Зарифа

ООН находится в контакте с властями США по вопросу выдачи виз президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел страны Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы контактируем с властями принимающей страны по вопросу всех существующих визовых проблем, и, я надеюсь, это позволит решить этот вопрос", - сказал генсек на пресс-конференции в преддверии недели высокого уровня ГА ООН, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду агентство ISNA сообщило, что президент Ирана может не посетить Генассамблею, если в ближайшие часы США не выдадут членам иранской делегации визы.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Роухани не планирует встречаться с лидером США Дональдом Трампом на полях ГА ООН.

Авиаудары в Идлибе

Генсек ООН уверен в позитивном взаимодействии с Россией и Сирией для расследования предполагаемых ударов по гуманитарным объектам в Идлибе.

"Комиссия по расследованию получила четкие указания относительно того, что ей следует действовать исключительно беспристрастно, выяснить факты и не руководствоваться какой-либо повесткой", - сказал Гутерриш, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. По его словам, комиссия будет проводить расследование "как на территории, подконтрольной оппозиции, так и на территории, находящейся под контролем правительства Сирии". "Мы возлагаем большие надежды на то, что будет очень позитивное взаимодействие с правительствами России и Сирии", - добавил генсек ООН, отметив, что российские представители также "делали соответствующие заявления".

Гутерриш констатировал, что комиссия представит результаты своей работы Совету Безопасности ООН. Как он отметил, "эксперты докладывают Совету Безопасности, чтобы он мог решить, какие действия последуют дальше".

В конце июля Гутерриш принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе, 30 сентября этот орган приступил к работе. Запрос на проведение расследования направили 10 стран Совета Безопасности ООН (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). В МИД РФ назвали данное решение провокационным и поставили под сомнение наличие у генсека полномочий о принятии таких решений без санкции всего Совбеза. В то же время постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва предоставит ООН всю необходимую информацию по инцидентам в Идлибе.

Небензя ранее подчеркивал, что российская авиация не наносила никакого ущерба гуманитарным объектам в Идлибе. Он отмечал, что "у ООН нет собственных наблюдателей в Сирии", поэтому зачастую она опирается на недостоверную информацию.

Палестино-израильский конфликт

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает возможным решение палестинской проблемы через создание двух государств для двух народов.

"Я по-прежнему считаю возможным решение палестинской проблемы через создание двух государств, - отметил он. - Я считаю, что создание двух государств важно не только для израильтян и палестинцев, но и для всего мира".

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые в ООН называют одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.

11 сентября президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что аннексия Израилем части Западного берега реки Иордан уничтожит все шансы на достижение мира с палестинцами.

Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября.

Встреча с Гуайдо

Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции, что не намерен встречаться с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо на полях Генассамблеи.

"Нет. На данный момент этого нет в повестке", - сказал Гутерриш в среду на пресс-конференции, отвечая на вопрос, планируется ли такая встреча. "Но мы регулярно контактируем с оппозицией. Мы установили каналы связи с ними", - добавил он.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.