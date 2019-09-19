Глава МИД Франции: в отношениях Парижа и Москвы, возможно, начинается новый этап

"Возможно, начинается новый этап в истории наших отношений", - сказал министр. "Но я осторожен в своей оценке", - добавил он. Ле Дриан при этом особо отметил, что встречи, которые состоялись у него и министра вооруженных сил Флоранс Парли в Москве, "были полезными".

"Речь идет в первую очередь об укреплении связей между гражданскими обществами двух стран. И определенные подвижки в этом наблюдаются, - добавил министр. - Доказательством тому служит тот факт, что до конца года состоится встреча на экономическую тему между представителями двух стран".

"Самое важное, что мы договорились относительно двух вещей, касающихся одновременно как нашей безопасности, так и кризисов, подобных тем, который сейчас существует на Ближнем Востоке. Мы вместе решили определять в атмосфере гласности наши проблемы в ядерной сфере, в сфере конвенциональных вооружений, в сфере химии, в киберсфере. То есть действовать по принципу: скажите нам, что делаете вы, и мы скажем, что делаем мы, - и на такой основе мы попытаемся продвигаться вперед. Конечно, мы не будем все сообщать друг другу, но давайте начнем продвигаться в этой сфере", - сказал глава французского дипломатического ведомства.

Он сообщил также, что во время встреч была достигнута договоренность "регулярно проводить обмен по вопросам существующих кризисов". "Если есть темы, по которым у нас существуют разногласия, давайте это констатируем, тщательно идентифицируем их - я имею в данном случае в виду Сирию, ливийский и иранский кризисы", - сказал Ле Дриан. "По всем этим вопросам постепенно образуются каналы диалога, - добавил министр. - Это потребует времени, но это необходимо для того, чтобы решительно изменить ситуацию".

Сложности в отношениях

"Мы еще не достигли такого уровня, чтобы утверждать, что Россия стала частью Европы", - отметил при этом Ле Дриан. "Однако тот факт, что президент Макрон направится в Москву для участия в праздновании 75-й годовщины окончания войны 1939-1945 годов - это важное событие", - подчеркнул Ле Дриан. "Атмосфера в отношениях с Россией стала лучше, мы хотим вместе заниматься конструктивными действиями", - сказал министр.

"Можно считать, что в Брегансоне произошло что-то, что содействует повышению качества отношений между президентом Макроном и президентом России Владимиром Путиным. То есть мы решили вновь выйти на прежний ритм отношений, которые ранее были регулярными - в том, что касается встреч министров обороны и глав МИД двух стран. И в этой связи был разработан график таких встреч", - сообщил Ле Дриан.

В то же время во время интервью он дал целый ряд негативных оценок отношениям двух стран. "Ситуация в отношениях с Россией сейчас неинтересная, потому что мы находимся в ситуации взаимного недоверия", - заявил, в частности, французский министр.

"И это небеспричинно, - пояснил он. - У Франции с Россией существует целый ряд конфликтов, разногласий. В частности по Украине, Сирии, ряд других. Все это постепенно накапливалось, к тому же у самой России существует недоверие к Европейскому союзу и Западу", - добавил Ле Дриан. Он подчеркнул при этом, что "такая ситуация не является полезной ни для одной из сторон".

"Именно по этой причине президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал демарши в отношении России с тем, чтобы мы вновь вышли на путь доверия, но действуя без какой-либо наивности и не отрицая существования пунктов разногласий", - отметил глава французского МИД. "То есть исходя из стремления, что Россия должна быть присоединена к Европе, в противном случае Россия постепенно повернется в Востоку, к Китаю. В таком случае связи с ней будут нарушены - тогда как мы считаем, что Россия является подлинно европейской страной", - добавил министр.