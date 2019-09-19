В Лондоне считают, что Британия не может уложиться в сроки по Brexit

ТАСС, 19 сентября. Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли считает, что Великобритания "не может уложиться" в сроки, установленные Евросоюзом для выхода королевства из сообщества. Такое мнение он выразил в выступлении в четверг в Мадриде, информирует газета The Independent .

По словам Баркли, королевству понадобится еще один год для разрешения проблемы, связанной с границей Ирландии. "Нам говорят, что Великобритания должна предоставить юридически выверенный текст [соглашения по условиям выхода из сообщества] до 31 октября, - приводит его слова издание. - Тем не менее, альтернатива бэкстопу (особому режиму, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit - прим. ТАСС) не является необходимой до конца срока реализации [соглашения] в декабре 2020 года".

"Короче говоря, зачем рисковать в связи с возможностью появления нежелательного результата в ноябре этого года, когда обе стороны могут работать вместе - до декабря 2020 года", - сказал министр. По его мнению, ЕС "рискует, продолжая настаивать на условии, которое Великобритания не сможет выполнить, и которое отвергал три раза парламент Великобритании".

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Финляндии Антти Ринне ранее, по данным Би-би-си, потребовал от руководства Великобритании в 12-дневный срок представить Брюсселю новый проект соглашения по условиям выхода из ЕС или же в противном случае покинуть сообщество без сделки. "Если до конца сентября предложений [от Лондона] не поступит, значит, все кончено", - заявил Ринне после согласования такого срока с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на встрече в Париже.

Спор о бэкстопе

Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем стало положение о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако, и Брюссель не устраивают альтернативные предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.