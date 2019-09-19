Суд вынесет решение по делу о приостановке работы парламента Британии на следующей неделе

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Соединенного Королевства рассчитывает на следующей неделе огласить свое решение по делу о приостановке работы британского парламента. Об этом в конце завершившегося в четверг и транслировавшегося в прямом эфире трехдневного слушания сообщила председатель суда Бренда Хейл.

"[Решение] планируется к оглашению в начале следующей недели", - сказала баронесса Хейл, призвав участников процесса "не делать каких-либо предположений" по поводу того, чью сторону займет коллегия из 11 судей.

Верховный суд должен установить, действовал ли премьер-министр страны Борис Джонсон в рамках закона, когда рекомендовал королеве Елизавете II отправить депутатов на каникулы до середины октября. Приостановка работы парламента осенью в период ежегодных партийных конференций является стандартной практикой, однако Джонсон настоял на том, что в этот раз перерыв в работе законодательного органа должен продлиться не обычные 7-10 дней, а сразу пять недель. Он объяснил это тем, что правительству необходимо высвободить время на переговоры с Брюсселем и подготовку к выходу страны из ЕС.

Верховный суд рассматривал сразу два дела, объединенных в одно производство. Одно из них - апелляция, поданная британским правительством на решение Сессионного суда Шотландии, постановившего, что приостановка работы парламента не была законной. Шотландские судьи назвали два мотива, которые, по их убеждению, стояли за решением премьер-министра. По их мнению, глава правительства ставил целью "предотвратить или помешать парламенту привлечь исполнительную власть к ответственности и принять законы в отношении Brexit", а также "позволить исполнительной власти проводить политику Brexit без сделки без дальнейшего парламентского вмешательства". Одновременно Верховный суд рассмотрит апелляцию инвестиционного менеджера и активиста Джины Миллер, не первый раз выступающей против Brexit, на ранее вынесенное решение Высокого суда Лондона. Он отклонил ее иск с требованием отменить пророгацию (временную приостановку работы) парламента на том основании, что это исключительно политическая сфера, которая находится вне компетенции суда.

Далекоидущие последствия

Адвокат Миллер призвал Верховный суд обязать кабмин как можно скорее возобновить работу парламента в том случае, если действия Джонсона будут признаны незаконными. Юристы, представляющие в суде британское правительство, в свою очередь, предупредили о том, что такое решение потребует осуществления целой серии сложных политических процедур в неурочное время. Кроме того, у премьер-министра останется возможность вновь приостановить работу парламента, даже если суд не поддержит позицию правительства.

По мнению экспертов, суд может создать опасный прецедент, встав на сторону Джонсона, по сути признав право британских премьер-министров избавляться от парламента в неудобные для них моменты. С другой стороны, если Верховный суд признает неправоту Джонсона, то политический кризис в Великобритании достигнет небывалой остроты, втянув в него уже даже королеву Елизавету II, которая согласилась приостановить работу парламента на основании рекомендаций премьера. Получится, что Джонсон ввел ее в заблуждение, не раскрыв истинные причины того, почему он добивался пророгации.