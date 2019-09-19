США изучают, как действовали их системы ПВО в ходе атаки на Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Американские специалисты тщательно изучают, как именно действовали их зенитные ракетные комплексы Patriot в ходе недавнего нападения с воздуха на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США полковник ВВС Патрик Райдер.

"Идет тщательный анализ. Я не буду говорить о деталях, касающихся системы ПВО Саудовской Аравии. Скажу лишь, что это рассматривается и воспринимается серьезно", - заявил Райдер, отвечая на вопрос о провальной работе систем Patriot в ходе упомянутой атаки.

Представитель КНШ отказался уточнить, запрашивает ли у Вашингтона глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, дополнительные батареи Patriot или какие-либо иные средства ПВО/ПРО. "Мы постоянно оцениваем [оперативную обстановку в регионе]. Сегодня нет объявлений ни о каких [перебросках вооружений]. Мы постоянно изучаем, какими могут быть требования сил и средств в регионе, но сегодня объявлять не о чем", - сказал Райдер.

Как заявил ранее в четверг журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России, комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам. Он отметил, что северную границу Саудовской Аравии сейчас прикрывают 88 пусковых установок комплексов Patriot, из них - 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 - новейшие PAC-3. В Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии, добавил источник, находятся три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

"Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам - у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами", - заявил источник. Он добавил, что эти американские комплексы "попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке".

Источник уточнил, что оправдания госсекретаря США Майкла Помпео, по словам которого, даже лучшие средства ПВО иногда не срабатывают, можно было бы принять, если бы речь шла об одном комплексе Patriot, непосредственно прикрывавшем атакованный объект.