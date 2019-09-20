После подсчета 99,8% голосов партия Нетаньяху уступает два места основному конкуренту

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху по результатам подсчета 99,8% голосов на состоявшихся 17 сентября выборах в Кнессет (парламент) 22-го созыва отстает на два парламентских кресла от основного конкурента - блока "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца. Об этом сообщила в пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля.

Согласно "почти окончательным" данным, "Кахоль-Лаван" получает 33 из 120 кресел в Кнессете, "Ликуд" - 31. На третьем месте - "Объединенный арабский список", которому после подсчета 99,8% голосов отходят 13 депутатских мандатов. Девять кресел в парламенте получает ультрарелигиозная партия ШАС, по восемь мест - партия русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана и ультраортодоксальная партия "Объединенный иудаизм Торы", семь кресел - блок правых партий "Ямина" экс-министра юстиции Аелет Шакед, шесть - блок левых партий "Авода-Гешер", пять - "Демократический союз".

В выборах участвовали 29 партий, но остальные не преодолели электоральный барьер в 3,25%.

Как отмечает государственное радио Израиля Kan, центристские и левые партии при поддержке арабского блока, который никогда ранее не входил в правительство, могут рассчитывать на поддержку 57 депутатов Кнессета. Правые и религиозные партии, на которые опирается Нетаньяху, контролируют 55 мест в парламенте. Ни центристы, ни правые пока не в состоянии сформировать коалицию из минимально необходимого 61 депутата.

Ожидается, что окончательные результаты подсчета голосов будут обнародованы 25 сентября. Как отмечает ЦИК, это связано с тем, что необходимо завершить работу на 14 участках, где фиксировались нарушения и поступали жалобы. "ЦИК продолжает изучать результаты голосования, которые могут измениться по сравнению с опубликованными", - говорится в заявлении комиссии, размещенном в пятницу на сайте Кнессета.