Спикер Палаты представителей призвала дать Минюсту право выдвигать обвинения президенту

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США должно по закону иметь возможность предъявлять обвинения действующему президенту, если тот совершает правонарушение. Такое мнение высказала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в транслировавшемся в пятницу интервью Национальному общественному радио (NPR) США.

"Я считаю, что нам придется принять ряд законов, которые внесут ясность для будущих президентов. Президента необходимо привлекать к уголовной ответственности, если он совершает противоправные действия - любого президента", - отметила Пелоси, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии США. На данный момент Минюст США не может предъявлять обвинения действующему главе государства.

Пелоси не проявляет желание поддерживать призывы многих своих однопартийцев к импичменту американского лидера Дональда Трампа. Она также заявляла, что американская общественность не поддерживает на данный момент эту идею - за инициирование этой процедуры выступают менее 40% жителей страны, согласно последним опросам. Однако, как сообщали американские СМИ, в начале июня в ходе встречи с демократами спикер заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме, отметив при этом, что не хочет его импичмента.

Ранее президент указал, что не усматривает угрозы начала процедуры импичмента Конгрессом США.