Спикер Палаты представителей заявила, что общественность не поддерживает импичмент Трампа

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Американская общественность не поддерживает на данный момент импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в пятницу спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) во время закрытой телефонной конференции своих однопартийцев из нижней палаты законодательного органа. Ее слова приводит газета The Hill со ссылкой на свои источники.

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Пелоси попросила демократов пока воздержаться от призывов к импичменту президента. Она предупредила, что преждевременные попытки лишить Трампа его полномочий могут подорвать ее возможные усилия добиться этого в будущем.

"Общественность [США] не за импичмент", - отметила Пелоси, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии США. Обращаясь к выступающим за импичмент конгрессменам, она подчеркнула, что лишить Трампа полномочий хотят пока только их избиратели. Спикер добавила, что для инициирования процедуры импичмента необходима соответствующая ситуация, которая гарантировала бы результат.

Более половины демократов Палаты представителей поддерживают начало процедуры импичмента главы государства. Спикер отметила, что нижняя палата должна соотнести свою "обязанность оберегать и защищать конституцию" с необходимостью "объединять, а не разделять".

В начале июня в ходе аналогичной встречи с однопартийцами Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме, отметив при этом, что не хочет его импичмента. Ранее президент заявил, что не усматривает угрозы начала процедуры импичмента Конгрессом США.

Детали процедуры

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако они были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост главы государства в 1969-1974 годах, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при сегодняшней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при сегодняшнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.