CBC: скандал вокруг Трюдо незначительно повлиял на рейтинг его партии

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рейтинг правящей Либеральной партии премьер-министра Канады Джастина Трюдо не сильно изменился в связи с расистским скандалом, разразившимся из-за фотографий и видеоролика с изображением главы правительства с черным гримом на лице. Об этом говорят данные социологического опроса, опубликованного телеканалом CBC в субботу.

Что такое блэкфейс и почему он может стоить политику карьеры

Черная полоса в жизни Трюдо. Что такое блэкфейс и почему он может стоить политику карьеры

За либералов сейчас готовы проголосовать 33,8% избирателей, их рейтинг упал всего на 0,3 процентных пункта. Лидирует в предвыборной гонке по-прежнему Консервативная партия - 34,8%, а скандал с Трюдо ей добавил всего 0,1% голосов избирателей. Консерваторов традиционно поддерживают жители Западной и Центральной Канады, тогда как либералам предпочтение отдают жители восточных регионов страны, в том числе и самых крупных провинций Квебек и Онтарио.

На третьем месте расположилась Новая демократическая партия (13,5%), четвертое место занимает "Зеленая партия" (9,6%). Всего в исследованиях участвовали более 1 тыс. взрослых канадцев. CBC отмечает, что консерваторы лидируют в социологических опросах с февраля этого года.

В среду журнал TIME в своем Twitter опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо. Позже была опубликована еще одна фотография с той же вечеринки и видоролик, сделанный предположительно в 1990-е годы, на котором будущий премьер-министр страны также предстает в темном гриме на лице и руках.

Все лидеры оппозиционных партий Канады, а также ряд мусульманских организаций обвинили главу кабмина в расизме. Трюдо уже дважды публично принес извинения за такое свое поведение.

Выборы намечены на 21 октября. Лидер победившей партии станет премьер-министром Канады.