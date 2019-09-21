Каракас намерен представить доказательства связи Гуайдо с колумбийскими бандами на ГА ООН

КАРАКАС, 22 сентября. /ТАСС/. Венесуэльская делегация намерена представить доказательства связи между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и членами колумбийской банды "Растрохос" в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом в субботу сообщила вице-президент Дельси Родригес, которая будет представлять Боливарианскую Республику в Нью-Йорке, во время выступления в Каракасе.

"У нас есть свидетельства связи между преступной организацией [оппозиционера Хуана] Гуайдо с бандой "Растрохос" и [колумбийским] правительством Ивана Дуке. Эти серьезные сообщения, доказательства и многое другое мы собираемся привезти в ООН", - цитирует ее агентство EFE.

Ранее ряд СМИ, в том числе испанская газета El Pais, опубликовал фотографии Гуайдо с членами "Растрохос". Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении оппозиционера по подозрению в связях с бандой. Гуайдо заявил, что не знал, что сфотографировавшиеся с ним люди были преступниками.

По словам генпрокурора республики Тарека Вильяма Сааба, "Растрохос" помогли Гуайдо пересечь границу в феврале, чтобы он мог посетить Кукуту, несмотря на то, что суд запретил ему выезжать из страны.