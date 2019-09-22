Зариф раскритиковал США за решение направить дополнительные войска на Ближний Восток

ТАСС, 22 сентября. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Трампа подталкивают к войне с Ираном, но он колеблется

Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. При этом, по словам Данфорда, численность перебрасываемых военнослужащих измеряется сотнями, а не тысячами.

Зариф заявил CBS, что негативно относится к такому шагу Вашингтона. "Я считаю, что это позерство", - отметил он. "Я думаю, что, касательно попыток разобраться в этом вопросе, все движется в неверном направлении", - прокомментировал глава МИД события в Саудовской Аравии.