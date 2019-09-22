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Зариф раскритиковал США за решение направить дополнительные войска на Ближний Восток

Глава МИД Ирана назвал действия Соединенных Штатов позерством
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф AP Photo/Ebrahim Noroozi
Описание
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТАСС, 22 сентября. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

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Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. При этом, по словам Данфорда, численность перебрасываемых военнослужащих измеряется сотнями, а не тысячами.

Зариф заявил CBS, что негативно относится к такому шагу Вашингтона. "Я считаю, что это позерство", - отметил он. "Я думаю, что, касательно попыток разобраться в этом вопросе, все движется в неверном направлении", - прокомментировал глава МИД события в Саудовской Аравии.

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В интервью, полная версия которого выйдет в эфир в воскресенье, он также не стал полностью исключать вероятность того, что действия США могут привести к полномасштабному военному конфликту. "Я не уверен, что мы сможем избежать войны", - отметил Зариф, добавив при этом, что Иран не начнет боевые действия первым. "Но я уверен, что тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит", - подчеркнул министр, который находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Теги
СШАИранДанфорд, ДжозефЗариф, Мохаммад ДжавадЭспер, Марк
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