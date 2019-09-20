Трампа подталкивают к войне с Ираном, но он колеблется

Недавняя атака беспилотников на предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии вывела противостояние между Вашингтоном и Тегераном на новый виток: несмотря на заявление йеменских повстанцев-хуситов, взявших на себя ответственность за нападение, США без долгих разговоров назначили виновником Иран. Американский госсекретарь Майкл Помпео назвал случившееся "актом войны" и подчеркнул, что "иранский режим должен понести ответственность за свое агрессивное, безрассудное и угрожающее поведение". При этом в Пентагоне, по сообщениям американских СМИ, высказались против открытого военного столкновения США с Ираном. Не ставя под сомнение виновность Тегерана, там все же сочли, что ответ должен быть более сдержанным. В который раз складывается ощущение, что в окружении президента США Дональда Трампа ведут борьбу как минимум две группы политиков, одна из которых то и дело подталкивает его к переводу конфликта с Ираном в горячую фазу, а другая предостерегает от действий с непредсказуемым результатом. Сам Трамп, похоже, отдает предпочтение мерам политического и экономического воздействия: в среду он заявил о подготовке новых "очень значительных" санкций против Ирана, одновременно указав, что о войне речь не идет. Хотя буквально за день до того не исключал и возможности военных действий. В ответ на звучащие из Вашингтона противоречивые заявления глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала "полномасштабной войны" в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии и предложил окружению Трампа молиться, чтобы такой войны не случилось. Дело Болтона живет До недавнего времени главным вашингтонским "ястребом" считался помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого Трамп в итоге отправил в отставку из-за разногласий по ряду внешнеполитических вопросов, в том числе по Ирану. О сути этих разногласий сам Болтон рассказал на днях на закрытой встрече в Нью-Йорке, о содержании которой проинформировала газета Politico. Болтон "несколько раз раскритиковал Трампа, не упоминая его имени", рассказал изданию один из участников встречи. Поводом для критики стал, в частности, отказ хозяина Белого дома от ответа на сбитый в июне иранскими вооруженными силами американский беспилотник. Поначалу в Вашингтоне приняли решение о нанесении ответного удара по Ирану, но уже после того, как план удара прошел всю процедуру согласований и все в Белом доме одобрили его, "высшее должностное лицо в самую последнюю минуту, не сказав никому, решило не делать этого".

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По мнению Болтона, именно после этого шага Трампа иранское руководство решило, что у него развязаны руки, следствием чего и стал удар по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Некоторые аналитики ожидали, что отставка Болтона приведет к смягчению внешнеполитического курса Вашингтона, но, судя по всему, его роль "ястреба" перешла к главе Госдепартамента. Именно Помпео в числе первых отмел версию о причастности хуситов к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и возложил ответственность за него на Тегеран. В ходе экспресс-визита в Эр-Рияд в среду он назвал этот инцидент "нападением невиданного прежде масштаба". По словам госсекретаря, эта "невиданная и беспрецедентная атака не только угрожает безопасности Саудовской Аравии, но и ставит под угрозу жизни всех американских граждан", работающих там. "Нам повезло, что в результате этого нападения не погибли американцы", — сказал Помпео, тем самым дав понять, что в случае гибели американских граждан удар по Ирану стал бы неизбежным. Сдержанность Пентагона Кстати, именно отсутствием жертв среди американцев, а также тем, что собственности США не было причинено никакого ущерба объяснила газета The Washington Post сдержанную реакцию, проявленную Пентагоном. В военном ведомстве, по данным издания, сочли, что в этих условиях удар по Ирану оказался бы непропорциональным и лишенным необходимой правовой базы. Как отметила газета, на встрече в Белом доме министр обороны Марк Эспер высказал возражения против потенциально дорогостоящего конфликта с Ираном и рекомендовал Трампу прибегнуть к "сдержанному ответу".

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Такая позиция Пентагона объясняется, очевидно, тем, что именно военному ведомству приходится в первую очередь задумываться о возможной цене конфликта: слишком велик риск того, что на удар США Иран ответит своим ударом, в итоге все обернется затяжными военными действиями, за которые придется заплатить жизнями американских военнослужащих. Это не надо ни Пентагону, ни Трампу, которого в будущем году ждут очередные президентские выборы. А о том, что такой сценарий вполне вероятен, предупредил США глава МИД Ирана. В интервью телеканалу CNN в четверг он заявил, что "военный ответ [США] на основе ложных обвинений может привести к серьезным негативным последствиям". По словам Зарифа, Тегеран "не стремится к развязыванию военного конфликта", но "без сомнений, будет защищать свою территорию". "Начнется полномасштабная война", — предостерег иранский министр. По его мнению, "остатки команды [президента США] и его амбициозные союзники пытаются обманом втянуть Трампа в войну". "Ради их же блага им стоит молиться, чтобы не получить то, чего они хотят", — написал Зариф в Twitter. Трамп выбирает санкции Выслушивая противоречивые советы, которые поступают от окружения, президент США колеблется, но, похоже, все же больше склоняется к тому, чтобы не доводить дело до войны с Ираном, а использовать привычное и проверенное средство — экономические санкции. В понедельник Трамп, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома, в ответ на вопрос о том, будут ли военные действия пропорциональны нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сказал: "Я думаю, что они были бы таковыми. Да". Но уже на следующий день он заявил, что США хотели бы избежать войны с Ираном. А в среду в Сан-Диего продолжил в том же духе: "Есть много вариантов, посмотрим. Есть крайний вариант и другие варианты. <...> Я не говорил, что крайний вариант предусматривает войну, я не говорил о таком крайнем варианте". В том же выступлении он объявил, что в ближайшие пару дней США введут "очень значительные" санкции в отношении Ирана.

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