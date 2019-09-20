Создание антииранской коалиции. Помпео обсудил в Джидде и Абу-Даби атаку на Saudi Aramco

Госсекретарь США Майкл Помпео нанес в среду и четверг блиц-визиты в Саудовскую Аравию и ОАЭ, предпринятые сразу после того, как два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", однако спустя всего 18 часов после удара Вашингтон возложил на Тегеран ответственность за удары, в результате которых добыча нефти на саудовских месторождениях упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки.

Как следует из стенограммы высказываний Помпео, распространенной в Вашингтоне в четверг пресс-службой Госдепартамента США, он скупо прокомментировал итоги переговоров в Джидде и Абу-Даби.

"Я смогу передать президенту определенную важную информацию насчет того, как нам следует думать о продвижении вперед", - заявил он, не вдаваясь в подробности.

Создание антииранской коалиции

Как отметила в четверг телекомпания CNN, глава американской дипломатии совершил эту поездку в канун открытия 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с тем, чтобы на следующей неделе на встрече мировых лидеров в ООН добиваться поддержки действий против Тегерана. "Я уверен в том, что на встрече в Нью-Йорке мы подробно обсудим ситуацию и что представители Саудовской Аравии будут действовать так же", - привела телекомпания слова госсекретаря США во время визита в Джидду. При этом он заявил, что использованных для удара беспилотников нет в арсенале хуситов и что США возлагают ответственность за нападение на Иран. "Это была иранская атака, - заявил он, - и это не тот случай, когда можно сократить поставки энергоносителей на мировой рынок на 5% и думать, что удастся уйти от ответственности".

Телекомпания охарактеризовала тон высказываний Помпео как "воинственный", отметив, однако, что несмотря на другие, выдержанные в том же жестком тоне высказывания в Конгрессе США, где призвали дать "недвусмысленный ответ" Тегерану, дальнейшее развитие событий прогнозировать сложно. Президент США Дональд Трамп, который вел предвыборную кампанию в 2016 году с обещанием воздерживаться от вмешательства в конфликты за рубежом и критически отзывался о вмешательстве США в Афганистане и Ираке, добивается переизбрания в 2020 году, и новый конфликт мог бы осложнить ему эту задачу, пояснила CNN. Со своей стороны, саудовские представители дали понять Вашингтону, что тоже не стремятся быть втянутыми в войну. В этой связи телекомпания высказала предположение о том, что новые санкции против Ирана, о которых объявил Трамп, возможно свидетельствуют о его желании избежать прямого военного столкновения.