Создание антииранской коалиции. Помпео обсудил в Джидде и Абу-Даби атаку на Saudi Aramco

Госсекретарь США Майкл Помпео нанес в среду и четверг блиц-визиты в Саудовскую Аравию и ОАЭ, предпринятые сразу после того, как два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", однако спустя всего 18 часов после удара Вашингтон возложил на Тегеран ответственность за удары, в результате которых добыча нефти на саудовских месторождениях упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки.
Как следует из стенограммы высказываний Помпео, распространенной в Вашингтоне в четверг пресс-службой Госдепартамента США, он скупо прокомментировал итоги переговоров в Джидде и Абу-Даби.
"Я смогу передать президенту определенную важную информацию насчет того, как нам следует думать о продвижении вперед", - заявил он, не вдаваясь в подробности.
Создание антииранской коалиции
Как отметила в четверг телекомпания CNN, глава американской дипломатии совершил эту поездку в канун открытия 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с тем, чтобы на следующей неделе на встрече мировых лидеров в ООН добиваться поддержки действий против Тегерана. "Я уверен в том, что на встрече в Нью-Йорке мы подробно обсудим ситуацию и что представители Саудовской Аравии будут действовать так же", - привела телекомпания слова госсекретаря США во время визита в Джидду. При этом он заявил, что использованных для удара беспилотников нет в арсенале хуситов и что США возлагают ответственность за нападение на Иран. "Это была иранская атака, - заявил он, - и это не тот случай, когда можно сократить поставки энергоносителей на мировой рынок на 5% и думать, что удастся уйти от ответственности".
Телекомпания охарактеризовала тон высказываний Помпео как "воинственный", отметив, однако, что несмотря на другие, выдержанные в том же жестком тоне высказывания в Конгрессе США, где призвали дать "недвусмысленный ответ" Тегерану, дальнейшее развитие событий прогнозировать сложно. Президент США Дональд Трамп, который вел предвыборную кампанию в 2016 году с обещанием воздерживаться от вмешательства в конфликты за рубежом и критически отзывался о вмешательстве США в Афганистане и Ираке, добивается переизбрания в 2020 году, и новый конфликт мог бы осложнить ему эту задачу, пояснила CNN. Со своей стороны, саудовские представители дали понять Вашингтону, что тоже не стремятся быть втянутыми в войну. В этой связи телекомпания высказала предположение о том, что новые санкции против Ирана, о которых объявил Трамп, возможно свидетельствуют о его желании избежать прямого военного столкновения.
На стремление Вашингтона сделать ставку на создание антииранской коалиции указала в четверг и газета The Wall Street Journal. "Ответ Белого дома на удар по саудовским нефтяным объектам будет в основном заключаться в том, чтобы сформировать международную коалицию для оказания давления на Иран", - отметила газета, расценив это как свидетельство "ограниченных возможностей, имеющихся у США". Она обратила внимание на то, что часть союзников США "скептически восприняли данные американской разведки, использованные Майклом Помпео для того, чтобы возложить вину на Тегеран".
Газета The New York Times подчеркнула, что причины для сдержанности есть и у Саудовской Аравии. Удар беспилотников, отметила газета, "наглядно продемонстрировал уязвимость Саудовской Аравии, у саудовского руководства возникли вопросы по поводу того, какую именно поддержку они получат от администрации Трампа в случае крупного конфликта с Тегераном и, кроме того, удар по нефтепромыслам приведет к резкому снижению интереса инвесторов к продаже пакета акций саудовской нефтяной компании Aramco".
"Патриоты" не защитили
В ходе визита в Саудовскую Аравию Помпео пришлось оправдываться за то, что американские системы ПВО Patriot не умели перехватить и уничтожить беспилотники.
- Источник в Минобороны рассказал, почему Patriot не отразили атаки на Saudi Aramco
- Помпео заявил, что сообщит Трампу важную информацию по атакам в Саудовской Аравии
- WSJ: США рассчитывают создать широкую коалицию против Ирана посредством ООН
- Помпео признал, что Patriot не смогли отразить атаку на саудовские нефтяные объекты
"Мы были свидетелями того, как системы ПВО по всему миру действуют с переменным успехом, - привела пресс-служба госдепартамента США слова Помпео по прибытии в Джидду. - Некоторые из лучших в мире систем не всегда срабатывают". В этой связи газета The Wall Street Journal обратила внимание на то, что беспилотники, наносившие удар по нефтепромыслам, "преодолели сотни миль в регионе, где размещены американские военные базы и они не были обнаружены". Информационное агентство Associated Press в свою очередь напомнило о том, что в Саудовской Аравии развернуты "многочисленные батареи современных американских ракет Patriot, предназначенных для борьбы с самолетами или баллистическими ракетами малой дальности". Система ПВО, отметило агентство, "совершенно очевидно, не была готова к отражению атаки, которая была осуществлена необычными методами и была беспрецедентной по масштабам".
Журнал The National Interest в четверг в своей электронной версии обратил внимание на то, что беспилотники "проникли в весьма чувствительный с точки зрения безопасности район примерно в 100 км от американской военно-морской базы в Бахрейне". "Это означает, что траектория беспилотников, нанесших удар по нефтяным промыслам Саудовской Аравии, находилась в пределах зоны действия радиолокаторов ПВО, размещенных в зоне Персидского залива", - отметило издание, указав при этом, что этот инцидент продемонстрировал уязвимость "одного из самых охраняемых районов в мире".
Игорь Борисенко