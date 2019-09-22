Times: британские лейбористы оказались в кризисе из-за разногласий по Brexit

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Британская оппозиционная Лейбористская партия оказалась в кризисе из-за разногласий по поводу стратегии в отношении Brexit, усиленном отставкой одного из ближайших помощников лидера партии Джереми Корбина. По информации газеты The Sunday Times , глава политического отдела партии Эндрю Фишер, который выступил автором предыдущего предвыборного манифеста лейбористов, заявил в субботу о том, что покидает ряды партии из-за неприятия фигуры ее лидера.

Издание цитирует в воскресенье записку, направленную Фишером своим коллегам, в которой он обвинил Корбина в "отсутствии профессионализма, компетентности и человеческого достоинства" и заявил, что ему надоела "кутерьма лжи и отговорок". Фишер также заметил, что в партии идет настоящая классовая война, поразившая высшие эшелоны политической силы, и признался, что не верит в победу Корбина на будущих выборах.

Его последняя оценка отчасти подтверждается опросами общественного мнения. The Sunday Times приводит данные последнего исследования, проведенного компанией YouGov. 46% опрошенных против 26% высказали мнение, что Корбин не подходит на роль лидера партии. Если бы выборы состоялись 22 сентября, то лейбористы оказались бы на 7 процентных пунктов (п. п.) позади правящей Консервативной партии, опережая всего на 1 п. п. Либерально-демократическую партию Великобритании.

Опрос, который публикует в воскресенье газета The Observer, еще более неутешителен для лейбористов - они отстают от тори на 15 п. п. (22% против 37%).

Уйдет ли Корбин

The Sunday Times информирует, что об уходе Фишера стало известно на фоне циркулирующих слухов о том, что сам Корбин задумывается о том, чтобы уйти в отставку из-за сильнейшего внутрипартийного давления, которое он испытывает. Об этом же пишет в воскресенье и газета The Sunday Telegraph. Сам лидер лейбористов публично ни разу не допускал малейшей возможности своего ухода с поста лидера партии.

Лейбористская партия в эти дни проводит в Брайтоне свой ежегодный съезд. Он начался в субботу с еще одного скандала, когда была предпринята попытка упразднить пост замглавы партии, который сейчас занимает Том Уотсон. В итоге этого не произошло, однако The Sunday Times считает, что вся эта история возникла не на пустом месте. По мнению издания, попытка избавиться от Уотсона была инициирована крайне левым крылом партии, которое боится ослабления своего влияния, если Корбин уйдет в отставку.

Британские газеты обращают внимание на то, что главная причина кризиса среди руководства партии заключается в отсутствии единства в подходе к Brexit. Сам Корбин заявляет, что будет придерживаться нейтралитета, в то время как ключевые члены теневого кабинета министров - теневой "министр по вопросам Brexit" Кир Стармер и теневой "министр иностранных дел" Эмили Торнберри - уверены, что лейбористы должны выступать за сохранение членства Великобритании в ЕС.

Как замечает газета The Observer, невнятная позиция Корбина по Brexit вызывает все большее неприятие со стороны его ближайших соратников, повышая риск того, что съезд Лейбористской партии, который продлится до 25 сентября, погрузится в хаос.