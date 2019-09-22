Помпео напомнил о военной мощи США на случай провала попыток договориться с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет использовать до конца все возможности для урегулирования конфликта с Ираном дипломатическим путем. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему задали вопрос, почему США считают в данный момент новые экономические санкции достаточным средством воздействия на Тегеран. "Президент Трамп и я хотим предоставить дипломатии все шансы на успех. Но я считаю, что если мы перестанем верить в свою способность убедить иранский режим вести себя так, как мы просим, вести себя как нормальное государство, то весь мир, включая иранский режим, знает о военной мощи Америки", - сказал Помпео.

Ему задали вопрос, считает ли он возможным на данный момент избежать войны с Тегераном. "Мы работаем кропотливо над достижением поставленной задачи дипломатическим путем. Однако не стоит заблуждаться. Если мы не преуспеем, и Иран продолжит наносить удары, то я убежден, что президент Трамп примет те решения, которые будут необходимы для достижения нашей цели", - ответил госсекретарь США.

Соединенные Штаты помогут повысить боеспособность Вооруженных сил Саудовской Аравии, чтобы помешать Ирану атаковать королевство, заявил Помпео.

Его попросили прокомментировать решение США о переброске дополнительных сил на Ближний Восток. "Это повысит их [ВС Саудовской Аравии] боеготовность и поможет поднять боевой дух", - отметил Помпео. По его словам, переброска дополнительных американских войск на Ближний Восток должна "затруднить для Ирана" нанесение ударов ракетами или беспилотниками по саудовским объектам.

"Я нахожусь в ООН в Нью-Йорке, мы будем обсуждать этот вопрос. Я надеюсь на то, что Объединенные Нации займут твердую позицию в данном вопросе", - отметил госсекретарь США. По его словам, сессия Генеральной Ассамблеи ООН и "предназначена для решения таких вопросов, как нападение одного государства на другое".

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.