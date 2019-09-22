В Иране заявили, что задержанный танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшее время

ТЕГЕРАН, 22 сентября. /ТАСС/. Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero будет в соответствии с решением суда отпущен в ближайшее время.

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Об этом заявил в воскресенье глава департамента портов и прибрежной полосы провинции Хормозган Алламорад Афифипур.

"В соответствии с решением суда о прекращении задержания танкера Stena Impero судно в скором времени покинет порт Бендер-Аббас и отправится в международные воды", - цитирует Афифипура агентство Fars.

По его словам, "решение отпустить танкер уже принято, но судебное разбирательство продолжается".