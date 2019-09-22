Делегация США не планирует встреч с иранцами на полях 74-й сессии ГА ООН

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Встреч представителей США и Ирана на полях 74-й сессии Генеральной Ассамбели (ГА) ООН в настоящий момент не запланировано. Об этом сообщила в воскресенье высокопоставленный представитель Госдепартамента, проводившая брифинг для журналистов по программе поездки главы ведомства Майкла Помпео в Нью-Йорк.

"Я лично буду следить за той дезинформацией, которую распространяют иранцы, - заявила она. - Насколько мне известно, ничего не запланировано".

На вопрос о выдаче американских виз для членов иранской делегации на 74-й сессии ГА ООН она ответила, что не может предоставить точную информацию. "Не могу назвать точное число, но мне кажется, что более 50 человек получили визы", - сообщила представитель Госдепартамента.

Она не ответила на вопрос о том, намерены ли США созвать в ближайшие дни заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения нападений на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. "У меня нет ответа на этот вопрос, мне необходимо проверить, есть ли какие-либо планы созыва заседания Совета Безопасности ООН", - сказала дипломат.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам Тегеран. МИД Ирана назвал это заявление безосновательным.

Как заявила в воскресенье представитель Госдепартамента, "все теперь знают, кто стоит за этим ударом". "Нужно следить за выступлением саудовских представителей на этой неделе, ведь это Саудовская Аравия подверглась нападению и это у нее на 60% сократился объем поставок нефти на мировой рынок", - добавила она.