Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом в случае изменения политики США

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что согласился бы на прямые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, если тот изменит свою политику по отношению к Венесуэле. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник, назвав подход США ошибочным.

"Конечно же, да", - заявил Мадуро в ответ на вопрос о его готовности провести прямые переговоры с Трампом. "Если бы однажды президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов, мы были бы готовы начать процесс общения, диалога, переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении, прежде всего уважении между правительством и властями Соединенных Штатов и правительством и властями Венесуэлы", - пояснил он.

Глава Венесуэлы считает, что Трампа "подвели в пагубной политике", которая, по его мнению, полностью провалилась. "Пришло время задуматься и перестать причинять Венесуэле вред, восстановить ценные, уважительные отношения, отношения сотрудничества во всех сферах", - сказал Мадуро, добавив, что власти Боливарианской Республики всегда к этому готовы.

"Соединенные Штаты должны изменить свою политику по отношению к Латинской Америки и Карибскому бассейну. Должен наступить момент, когда начнется новая эра - эра уважительных отношений, отношений сотрудничества", - отметил он. По его словам, Латинская Америка и Карибский бассейн должны пойти по своему собственному пути при постоянном сотрудничестве с США.