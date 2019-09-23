СМИ: президент Зимбабве заявил, что Роберт Мугабе умер от рака

ТАСС, 23 сентября. /ТАСС/. Причиной смерти бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе стал рак. Об этом в понедельник сообщила газета The Herald со ссылкой на нынешнего главу государства Эммерсона Мнангагву.

"Когда я разговаривал с ним [с Мугабе], оказалось, что врачи уже прекратили химиотерапию, - во-первых, из-за возраста, во-вторых, из-за того, что рак прогрессировал и лечение не помогало", - приводит издание слова Мнангагвы на выступлении перед сторонниками зимбабвийской правящей партии в Нью-Йорке.

Ранее южноафриканские и американские СМИ утверждали, что у Мугабе был рак, однако официальных комментариев о причине смерти экс-президента власти Зимбабве не давали.

Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре после продолжительной болезни. В тот же день Мнангагва объявил, что правящей партией бывшему лидеру присвоено звание национального героя.

Вопрос о месте захоронения Мугабе

До сих пор остается неясным вопрос, где именно будет захоронен первый президент Зимбабве. Сейчас тело Мугабе находится в его родной деревне Кутама на территории района Звимба в 85 км от столицы страны.

Ранее семья Мугабе и правительство договорились, что экс-президент будет похоронен в конце октября на столичном кладбище, известном как "Акр национальных героев". Задержка вызвана тем, что семья потребовала построить для Мугабе мавзолей на вершине холма, который является частью кладбища.

Однако сейчас вожди племени, к которому принадлежит род Мугабе, потребовали захоронить бывшего президента Зимбабве, согласно традиции, в пещере. При этом местонахождении его могилы будут знать только немногие посвященные.