Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. США не угрожали Украине на высшем уровне прекращением финансовой помощи в случае отказа Киева от расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. С таким заверением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я не просил... Я не делал такого заявления: вы должны сделать то-то, иначе я не предоставлю вам помощи. Я бы этого не делал", - подчеркнул Трамп, рассказывая о содержании своей беседы с Зеленским от 25 июля, спровоцировавшей скандал в Вашингтоне. При этом глава администрации США фактически высказался за активизацию действий властей Украины, направленных на борьбу с коррупцией. "Мы раздаем много денег Украине и другим государствам. Хочется видеть, чтобы [получающая такую помощь] страна не была коррумпированной", - отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер допустил, что Белый дом обнародует стенограмму его беседы с Зеленским. "Когда вы увидите звонок, если вы его увидите, и, откровенно говоря, я надеюсь, что вы его увидите, вы обнаружите, что я так совершенно не поступал. И вы будете очень разочарованы, когда убедитесь в этом", - сказал республиканец Трамп, комментируя подозрения по поводу того, что он оказывал недопустимое давление на Зеленского. Эти предположения активно раскручивает теперь в своих внутриполитических целях Демократическая партия США. Байден является на данном этапе по существу ключевым претендентом на пост президента США на предстоящих в ноябре 2020 года выборах от демократов.

По словам Трампа, он может с легкостью отдать распоряжение обнародовать стенограмму беседы с Зеленским, но не хочет этого делать, чтобы не создавать прецедент. "Могу с легкостью это сделать. Но я бы не хотел этого делать, принимая во внимание все другие свои беседы [с иностранными лидерами]. Я могу это сделать, поскольку это был безвредный звонок - как с его [Зеленского], так и моей стороны <...> Не думаю, что это хороший прецедент - обнародовать содержание звонков с главами других государств", - заявил Трамп.

Ссылаясь на высказывания украинской стороны, он указал, что Киев считает июльскую беседу двух лидеров "очень хорошей". "И они также сказали, что давления на него [Зеленского] не оказывалось <...>", - продолжал Трамп.

По его оценке, "президент [Зеленский] - хороший человек". "Его избрали, опираясь на тот факт, что он искоренит коррупцию на Украине. Думаю, это основная причина, по которой его избрали. Его избрали на основании обещания искоренить коррупцию на Украине. Это хорошо, я хочу это увидеть", - добавил Трамп.

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