Трамп заявил, что США не нужен посредник для ведения переговоров с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не нуждаются в услугах посредников для налаживания переговоров с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, состоявшейся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нам не нужен посредник. Если Иран хочет чего-то добиться, то не думаю, что нам нужен посредник", - подчеркнул глава администрации США. У него поинтересовались, как он относится к попыткам президента Франции Эмманюэля Макрона выступить посредником между США и Ираном. "Он мой друг, - сказал про Макрона Трамп, - но мы не ищем никаких посредников".

Кроме того, Трамп по существу допустил проведение в Нью-Йорке переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани, хотя и отметил, что такой контакт не запланирован. "Встречи у нас не намечено. <...> В данный момент ничего не намечено", - сказал на этот счет Трамп. Однако, когда его попросили уточнить, исключает ли он такие переговоры, президент США ответил отрицательно. "Я никогда ничего не исключаю. С чего бы я стал это делать?" - заявил Трамп.

По его утверждению, были упоминания о том, что иранцы хотели бы провести такой контакт. Трамп не пояснил, какую именно информацию он имеет в виду. "Был разговор о Йемене. Ни с того ни с сего они [иранцы] хотят уйти из Йемена. Это хорошо, я об этом только что услышал. <...> Посмотрим, что произойдет", - заявил президент США.

Ранее власти Ирана несколько раз отвергали призывы США к проведению прямого контакта на высшем уровне. Трамп неоднократно заверял, что готов к такого рода переговорам.