Конте заявил, что у него нет доказательств вмешательства России в политику других стран

РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что не располагает никакими доказательствами вмешательства России во внутриполитические процессы других стран. Об этом глава итальянского правительства заявил во вторник каналу Sky TG24.

"У меня нет доказательств для [подкрепления] утверждения, что Россия пытается расколоть правительства, системы и партии. [Эта страна] играет важную роль в разрешении геополитических кризисов. Моя линия всегда заключалась в построении диалога, ориентированного на соблюдение интересов нашей экономики", - сказал Конте.