Несостоявшаяся революция: что ждать от нового правительства Италии

Очередной политический кризис в Италии — после распада коалиции в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" — продлился чуть менее месяца. 8 августа, в разгар сезона отпусков, лидер "Лиги" Маттео Сальвини, вице-премьер и глава МВД, считавшийся самым влиятельным человеком в правительстве, объявил об отсутствии парламентского большинства (при ушедшем на каникулы парламенте) и призвал к проведению новых выборов. Поводов было немало: накопившиеся разногласия, взаимное раздражение двух коалиционных партий, которые все чаще стали выступать соперниками, и раскручиваемое, несмотря на очевидный недостаток улик, дело о предполагаемом финансировании "Лиги" из РФ, а также фантастический темп роста популярности Сальвини и его партии.

Удобный предлог подвернулся в последний день работы парламента (7 августа), когда "Лига" проголосовала против резолюции "пятизвездных" о прекращении строительства скоростной железнодорожной ветки Турин — Лион (пресловутый TAV). Но Италия — парламентская республика, и распад правительства не означает автоматического роспуска законодательного органа. Нынешний созыв парламента, несмотря на то что соотношения рейтингов изменились, опирается на результаты выборов марта 2018 года. Ради формирования правительства "Лига" вышла тогда из своей предвыборной коалиции с правоцентристами из "Вперед, Италия" и "Братья Италии" и заключила союз с "Движением "5 звезд", который был закреплен неким правительственным контрактом, программой из приоритетных задач для обеих партий. После развала этого альянса наибольшее число голосов в парламенте осталось у "пятизвездных", хотя поддержку избирателей за истекший год они несколько утратили. Свидетельством тому стали достаточно разочаровывающие результаты "Движения" на выборах в Европарламент в конце мая. "Лига", наоборот, нарастила популярность — это и подтолкнуло Сальвини к преждевременному шагу. Но все пошло не так. Альтернативное большинство Единственное возможное альтернативное большинство, которое рассматривалось, — это альянс между "Движением" и Демократической партией (ДП). Переговоры о нем шли и раньше: и после выборов в марте 2018 года, и даже еще в 2013 году, но всегда были обречены на провал. На этот раз демократы превозмогли свою брезгливость и пошли на соглашение с "пятизвездными", а "пятизвездные", поиграв немного в привередливую примадонну, не стали отвергать союза с бывшими оппонентами. В итальянской истории противоестественные альянсы не новость. Собственно, и предыдущая коалиция "Движения" и "Лиги" не отличалась единодушием взглядов.

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В рамках срока одного и того же парламентского созыва могут работать несколько правительств. Так, за предыдущий пятилетний созыв сменились три кабинета (и три премьера), хотя динамика тогда была совсем другая. За 75 послевоенных лет в Италии проработало 66 правительств, и три за один созыв вовсе не рекорд. Три раза за один парламентский созыв, длившийся менее положенных пяти лет, сменялось шесть правительств. Иногда во главе оставался тот же премьер. Лишь Сильвио Берлускони однажды удалось удержать власть на весь пятилетний срок. Тоже рекорд. Лица: Конте Глава нового правительства Джузеппе Конте, как и многие его предшественники, такие как Андриотти, Фанфани, Моро или Кракси, принял полномочия сам у себя. По настоянию "Движения" он остался премьером, даже если многие в рядах новых союзников из ДП недоумевали, как Конте сможет кардинальным образом сменить политическую линию. Однако главное изменение — в его роли. В альянсе "пятизвездных" и "Лиги" он был "третьим лицом", исполнял функцию амортизатора и посредника между двумя своими замами — лидерами коалиционных партий Сальвини и Луиджи Ди Майо. Хотя Конте достойно представлял страну на международной арене и за год сумел завоевать уважение европейских и заморских коллег, внутри страны в нем часто видели если не марионетку, то фигуру, ничего не решающую. Его замы, наоборот, больше всегда работали на внутренний имидж, отдав премьеру на откуп не очень внятно сформулированную внешнеполитическую линию.

Описание Премьер-министр Италии Джузеппе Конте © AP Photo/Andrew Medichini

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Терпеливая работа и интеллигентная сдержанность университетского профессора принесли свои плоды: его кандидатура уравновешенного лидера устроила европейский истеблишмент, глав ведущих стран ЕС и президента США. Решение об утверждении Конте на бис принималось в момент, когда он находился на саммите "семерки". Эта встреча дала повод Дональду Трампу написать вполне хвалебный твит в адрес итальянского премьера, которому он пожелал оставаться на своем посту. Лица: Сальвини Разумеется, этот факт не ускользнул от Сальвини. Американского президента, которым неоднократно восхищался, он, правда, трогать не стал, но указал, что новое правительство рождается с благословения Парижа, Берлина и Брюсселя. В новой конфигурации Сальвини лишился и всех постов, и возможности выдвинуть своего кандидата в Еврокомиссию. Эту прерогативу "Лига" получила как одна из правящих партий, набравшая наибольшее число на выборах в Европарламент в конце мая. У "Лиги" практически единственной из всех так называемых партий евроскептиков был реальный шанс протолкнуть своего кандидата на солидный европейский пост.

Описание Лидер "Лиги" Маттео Сальвини © AP Photo/Andrew Medichini

Борьба с "брюссельскими демократами, представителями истеблишмента, преследующими лишь собственные интересы" была одним из коронных коньков Сальвини, вечно ведущего предвыборную агитацию. Он обещал изменить Европу, вернуть больший суверенитет странам в принятии решений. Сальвини прочили в лидеры "Лиги лиг" Европы, союзниками в которой должны были стать Марин Ле Пен и Хайнц Кристиан Штрахе, а также европейские националисты, чьи партии повсюду в Европе набирают популярность. Как устранили Штрахе, известно. Но в случае с Сальвини никаких внешних факторов не понадобилось, он себя устранил в определенном смысле сам.

Стало ли его неожиданное заявление (хотя всем было ясно, что рано или поздно союз с "Движением" развалится) политическим просчетом, до конца не ясно. Сложно поверить, чтобы достаточно ловкий политик, каким Сальвини продемонстрировал себя за последний год, мог не предвидеть вариант альтернативного большинства. Безусловно, лидер "Лиги", наблюдая растущий рейтинг, решил пойти ва-банк. Но, возможно, даже неудача (как бы ни обидно было терять власть) его в определенной степени устраивала. Не исключено, что он понял, что не сумеет выполнить обещания по введению единой шкалы налогообложения (на это нужно не менее €50 млрд), да и говорить о революции в ЕС проще, будучи в оппозиции. Ведь, скажем, за год у власти Сальвини, известный своими пророссийскими позициями (за что, не исключено, еще поплатится), не сумел ничего сделать для отмены санкций. Если в ЕС, несмотря на убедительный результат на выборах в Европарламент, "Лига" вряд ли что сможет изменить в ближайшие пять лет, то на внутреннем фронте Сальвини будет разыгрывать свою карту. Безусловно, он по максимуму использует в свою пользу недовольство и возмущение итальянцев "подменой большинства" и "продажностью" как "Движения", так и ДП ради постов. Сальвини убежден, что их союз продлится недолго, а "Лига" на выборах как сейчас, так и через год будет иметь шансы на победу. "Лига" по-прежнему остается самой популярной партией, чей рейтинг лишь немногим ниже, чем у двух новых правящих партий, вместе взятых. Лица: Ди Майо Для лидера "Движения" Луиджи Ди Майо, какую бы хорошую мину он ни делал, союз с ДП был единственной возможностью дать выжить своей партии. От 35%, полученных на голосовании в марте 2018 года, у "пятизвездных" осталось немногим более 20%, согласно последним опросам общественного мнения. За истекший год они в значительной степени растеряли свои идеалы и принципы, которые так импонировали итальянцам, причем как левых, так и правых политических убеждений. У итальянских политиков всегда есть прекрасное оправдание своей политической гибкости — ради блага итальянцев и во имя ответственности. В итоге "Движение", которое зародилось чуть более десяти лет назад как протест против "старой политики", не смогло сохранить иммунитет от ее болезней и стало "таким, как все".

Описание Лидер "Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо © EPA-EFE/ANGELO CARCONI

В новом правительстве Ди Майо занял пост министра иностранных дел. В последних кабинетах главы МИД были во многом фигурами техническими, поскольку главным представителем страны на международной арене является премьер-министр. Ди Майо предстоит теперь соперничать с авторитетом Конте. Кроме того, он остается политическим лидером "Движения", что требует от него заниматься внутриполитическими делами. Хотя наиболее опытные эксперты в Италии говорят, что приоритетность внутренних вопросов — только видимость, а определяющими являются именно внешние факторы: так было в годы холодной войны, так остается и сейчас. Ошибка нынешних итальянских лидеров в том, что они недооценивают этого факта. Функция Демпартии и европейский "фактор Урсулы" Демократы, которые врага номер один видят в Сальвини, были готовы пойти на определенные жертвы и уступки, лишь бы устранить его от власти. Они стремились любой ценой избежать новых выборов, на которых он мог победить. Для ДП, которая получила на выборах в марте 2018 года менее 20%, возвращение в правительство — несомненная победа. Обладающие большим политическим опытом демократы могут "взять шефство" над "пятизвездными", еще больше приобщив бывших бунтарей к институтам ЕС и ценностям европейской интеграции, сделав их более покладистыми и "цивилизованными" в глазах политического истеблишмента. Первым свидетельством изменения курса нового кабинета стало назначение на пост министра экономики трижды евродепутата, представителя ДП Роберто Гуалтьери. То есть от ультимативной риторики с периодическими намеками на выход из еврозоны и угрозами неуплаты взносов в общении со строгим Брюсселем Италия возвращается к мягкому переговорному процессу на основе компромиссов и уступок.

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