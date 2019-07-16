"Рашагейт" по-итальянски: в поисках русских денег для "Лиги"

В Италии уже неделю новостью номер один остается дело о предполагаемом финансировании из РФ итальянской партии "Лига". Поводом послужило обнародование американским онлайн-изданием BuzzFeed распечатки аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия — Россия" Джанлуки Савоини — одного из соратников вице-премьера и главы МВД Италии, а также лидера "Лиги" Маттео Сальвини — с предполагаемыми российскими предпринимателями, с которыми обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия. Однако из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. Пока выяснением подробностей и поиском "состава преступления" занимается прокуратура, печатные издания посвящают скандалу целые полосы, старательно раздувая его деталями, не добавляющими ясности. Даже наоборот — каждое добытое журналистами свидетельство подчеркивает главное слово — "предполагаемое", потому что никаких доказательств или даже намеков на них не выявляется, а вопрос: почему вся эта история всплыла и получила такой широкий резонанс именно сейчас — возникает все настойчивее. И ответ на него тоже напрашивается сам собой. Сон в летнюю ночь, или много шума из ничего Дело в том, что история эта отнюдь не нова. "Лигу" (ранее "Лига Севера") давно пытаются уличить в том, что она финансируется из РФ. В нынешних условиях для появления таких подозрений достаточно малого. А что ж говорить, если партия в разгар санкционной войны, развязанной Западом в отношении России, продолжает заявлять о ее абсурдности и необходимости поддерживать дружбу с Москвой. Региональные советы ряда областей, где большинство принадлежит "Лиге", начиная с Венето, еще в 2016 году приняли резолюции в пользу отмены антироссийских санкций и признания статуса Крыма. Наиболее инициативные члены "Лиги" на региональном уровне ведут активное сотрудничество с Россией, организуя в нашу страну, в том числе и в Крым, поездки итальянских предпринимателей. Они обсуждают совместные проекты — в частности, в области сельского хозяйства, серьезно затронутого ответным российским эмбарго на продукцию из ЕС.

Описание Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини © Emanuele Cremaschi/Getty Images

В 2017 году "Лига" во главе со своим федеральным секретарем Маттео Сальвини подписала протокол о межпартийном сотрудничестве с "Единой Россией". И это тоже было скептически воспринято в Италии. Но тогда "Лига" находилась в оппозиции, а сейчас она — одна из двух правящих партий, а Сальвини — объективно самый популярный и влиятельный политик. "Лига" получила наибольшее число голосов на последних выборах в Европарламент, удвоив свой результат по сравнению с голосованием в национальный парламент в марте 2018 года (с 17% до почти 35%).

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Итальянский еженедельник "Эспрессо" еще в феврале опубликовал свое эксклюзивное расследование. Те же даты — 18 октября 2018 года, то же место — холл московского "Метрополя", те же действующие лица — Савоини, еще двое итальянцев (один из них, как выяснилось, адвокат Джанлука Меранда) и трое мистических русских (один — переводчик по имени Илья), разумеется, "близкие к Кремлю". Приводилась и та же предполагаемая схема финансирования: сделка о покупке нефти со скидкой в $65 млн, которые попадали бы в кассы "Лиги". Итальянские журналисты упоминали энергетические компании — итальянскую Eni и "Роснефть". Обе категорически опровергли любые предположения о причастности к подобной операции. Но волна негодования поднялась именно с публикации в не самом авторитетном американском издании. BuzzFeed, о котором в Италии раньше вообще мало кто слышал, на родине известен в том числе фейковыми публикациями на близкую тему — о том, что Дональд Трамп был завербован русскими. Тогда это откровение подлило масла в огонь "рашагейта", впоследствии, как известно, развенчанного за отсутствием малейших доказательств, хоть и искали их самым тщательным образом.

Кто бы ни стоял за нынешней публикацией, она произвела нужный эффект в Италии — в правильный момент летнего политического затишья, после европейских выборов (до выборов с "Эспрессо" не сработало), когда самое подходящее время для хорошего скандала с возможными долгоиграющими последствиями. И не важно, что, по существу, Савоини излагает то, что "Лига" открыто говорит годами, — о желании сближения с Россией, о необходимости возвращения хороших отношений Москвы с ЕС, о невыносимости диктата Брюсселя, с которым хотят покончить "Лига" и ее единомышленники в Европе, набирающие, как и итальянская партия, популярность. Собственно, все то, чего если не опасаются, то явно не приветствуют "европейские партнеры" и традиционный политический истеблишмент. Тень выборов и "дружественный огонь" Разумеется, за столь аппетитную для формирования общественного мнения наживку уцепилась оппозиция — еще недавно стоявшая у власти Демократическая партия. Она внесла существенный вклад в массовое разочарование в достаточно сильной в Италии левой идеологии и забыла, что ее официальный прародитель, Компартия Италии, поддерживала более чем крепкие отношения с СССР (что за "железным занавесом" позволило узнать о фильмах неореалистов, фестивале в Сан-Ремо и итальянской эстраде и построить завод Fiat в городе, названном в честь главного итальянского коммуниста). Правда, в случае итальянского "рашагейта" враг скорее не Россия, а Сальвини, с которым оппозиция сражается не на жизнь, а на смерть, как когда-то сам Сальвини сражался с демократами.

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Однако опаснее — "дружественный огонь", как его называет сам вице-премьер. Коалиционное "Движение "5 звезд", с которым "Лига" вот уже год разделяет и властвует, воспользовалось возможностью, чтобы подчеркнуть свое превосходство (мол, гордимся, что с нашим финансированием все прозрачно). При этом "пятизвездные" подзабыли, как на заре своего существования они грамотно использовали здоровый антиамериканизм, процветающий в итальянском обществе, и играли на русофильстве. Их тоже пытались уличить в получении финансирования неопределенного происхождения. Как только появились предположения о "русском следе", с официальных страниц "Движения" исчезли наиболее яркие пророссийские заявления, а члены партии стали гораздо аккуратнее и умереннее в своих высказываниях. Дело в том, что внутри так называемой желто-зеленой (по цветам символов партий) правящей коалиции сложилась своего рода конкуренция, и пока по очкам перевешивает "Лига". Ярким свидетельством этого стало то, что на европейских выборах "пятизвездные" получили вдвое меньше голосов, чем на выборах в марте 2018 года. О грядущем расколе говорят постоянно, указывая на многочисленные непреодолимые разногласия союзников по целому ряду вопросов как внутренней, так и внешней политики.

Описание Лидер партии "Движение "5 звезд" Луиджи Ди Майо © Franco Origlia/Getty Images

Австрийский сценарий В связи с "рашагейтом" в Италии многие вспоминают недавнюю историю с падением коалиционного правительства в Австрии. Поводом послужила распространенная немецким ТВ компрометирующая (и, по мнению многих, подстроенная) видеозапись, на которой лидер Австрийской партии свободы (близкой по духу "Лиге") вице-премьер Хайнц Кристиан Штрахе обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность поддержки со стороны России и секретные сделки. В итоге вице-премьер подал в отставку. Однако Сальвини не Штрахе, и к нему самому формально претензий нет. Пока единственный подозреваемый — Савоини, который в последние несколько лет держался особняком и представлялся исключительно как президент своей ассоциации, никогда не скрывавшей своих связей с Россией. И оппозиция, и союзники по кабинету настаивают, чтобы Сальвини объяснился в парламенте. Вице-премьер не поддается, утверждая, что пояснять ему просто нечего. Кто-то расценивает это как знак того, что скрывать как раз есть что, кто-то, наоборот, полагает, что выход к народным избранникам означал бы, что рассказать все-таки есть что. Сальвини между Россией и США Все упирается еще в то, что злополучная встреча Савоини в "Метрополе" состоялась на следующий день после визита Сальвини в Москву (17 октября 2018 года). Поездка была действительно немного странная — вице-премьер и глава МВД приехал всего на несколько часов и именно как глава "Лиги". Никаких официальных встреч с представителями российского руководства не было, Сальвини принял участие в ассамблее представительства Confindustria, организации итальянских промышленников, в России по приглашению ее руководства. Накануне Сальвини дал интервью ТАСС, в котором, отвечая на вопрос, что его часто обвиняют в том, что он работает в интересах России, он в очередной раз отметил, что "поддержание хороших отношений с Россией для Италии является естественной составляющей национальных интересов". "Я убежден, что антироссийские санкции — социальный, культурный и экономический абсурд, и мы постараемся объяснить и убедить в этом всех наших партнеров, в том числе в ходе дискуссий на европейском уровне", — указал вице-премьер, предрекая грядущие перемены в ЕС. "Я больше склоняюсь к тому, что финансовые лоббисты Брюсселя не могут смириться с нашим присутствием в правительстве", — добавил он. Общение с итальянскими предпринимателями в Москве было нужно Сальвини, чтобы продемонстрировать, что он сохраняет все свои позиции в отношении России, которые отстаивал ради итальянского бизнеса. Не надо забывать, что в так называемом правительственном контракте, на основе которого работает коалиционный кабинет, есть пункт об отмене санкций. И тем не менее Рим уже три раза проголосовал вместе со всеми за их продление.

Позиция России известна: Москва работает со всеми избранными путем демократического голосования правительствами и никогда не вмешивается во внутриполитические дела других стран. А уж тем более это не нужно в случае с Италией, с которой высокий уровень отношений сохраняется всегда, кто бы ни был у власти. Так исторически сложилось. Есть и более прагматические объяснения, почему Россия не финансирует никакие европейские партии, в том числе те, что в традиционном западном сознании расшатывают основы ЕС (даже если на практике расшатывают их те, что выступают за евроинтеграцию). Как указывают некоторые аналитики, для России это было бы бесполезным вложением, поскольку реальной силой эти партии на европейском уровне не обладают и, несмотря на укрепление позиций, по-прежнему остаются достаточно маргинальными в сложившейся системе. Именно поэтому, как правило, эти партии, не имеющие доступа к финансовым лобби, бедны и заинтересованы в привлечении средств. В Италии существует система государственного финансирования партийной деятельности. "Лига" за нецелевую растрату этих средств бывшим руководством (на личные нужды основателя партии Умберто Босси и его семьи) должна выплатить €49 млн. И хотя суд позволил делать это в долгосрочную рассрочку, партия оказалась фактически банкротом.

Описание Газета с портретом лидера партии "Лига" Маттео Сальвини © REUTERS/Guglielmo Mangiapane