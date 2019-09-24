В Раду повторно внесли законопроект о штрафах за неперсональное голосование

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Представитель президента Украины в Верховной раде, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект о введении штрафов в размере до 85 тыс. гривен (почти $3,5 тыс. по текущему курсу) за неперсональное голосование депутатов. Проект закона размещен на сайте Рады и с 20 сентября находится на рассмотрении профильного комитета.

Вице-спикер предложил дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, в которой предусмотреть, что неперсональное голосование депутата влечет наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время это составляет 17 гривен).

Уведомлять депутатов о выявленном нарушении при голосовании будет аппарат Верховной рады. В июне этого года президент Украины Владимир Зеленский вносил в парламент аналогичный проект закона, но спустя 2 месяца документ был отозван.

Голосование за отсутствующих депутатов в украинском парламенте - распространенное явление. Журналисты, которые аккредитованы в Раде, неоднократно фиксировали случаи голосования одним депутатом за многих своих коллег, благодаря чему удавалось принимать те или иные решения.

Несмотря на предвыборные обещания прекратить такую практику работы, на этом проступке уже успели "попасться" ряд депуатов от пропрезидентской фракции "Слуга народа". Первый вице-спикер Стефанчук сообщал, что нарушители принесли извинения за этот "позорный поступок" и обещали перечислить свой месячный заработок в Раде на благотворительность.