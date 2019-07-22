Лидер "Слуги народа" назвал первоочередные законопроекты в новой Раде

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" в Верховной раде нового созыва будет инициировать принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности, об изменениях в регламенте парламента, об отзыве народных депутатов и наказании за неперсональное голосование. Об этом в понедельник на брифинге заявил глава партии Дмитрий Разумков.

"Это и депутатская неприкосновенность, которую нужно будет снимать, это и законы, связанные с изменением регламента, это и изменения в Конституцию, связанные с отзывом народного депутата или прекращением его полномочий, это и закон о наказании за неперсональное голосование, так называемое кнопкодавство и многие другие вещи", - отметил Разумков.

Кроме того, сказал глава партии, будет внесено много законопроектов по профильным направлениям, "которые также требуют оперативной реакции парламента".

Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ТАСС анализа 50% обработанных ЦИК протоколов. По предварительным данным, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах - 121.