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Парламентские выборы на Украине - 2019

Лидер "Слуги народа" назвал первоочередные законопроекты в новой Раде

Как сообщил Дмитрий Разумков, среди них - законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и изменения в Конституцию, связанные с отзывом депутата или прекращением его полномочий

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" в Верховной раде нового созыва будет инициировать принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности, об изменениях в регламенте парламента, об отзыве народных депутатов и наказании за неперсональное голосование. Об этом в понедельник на брифинге заявил глава партии Дмитрий Разумков.

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"Это и депутатская неприкосновенность, которую нужно будет снимать, это и законы, связанные с изменением регламента, это и изменения в Конституцию, связанные с отзывом народного депутата или прекращением его полномочий, это и закон о наказании за неперсональное голосование, так называемое кнопкодавство и многие другие вещи", - отметил Разумков.

Кроме того, сказал глава партии, будет внесено много законопроектов по профильным направлениям, "которые также требуют оперативной реакции парламента".

Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ТАСС анализа 50% обработанных ЦИК протоколов. По предварительным данным, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах - 121.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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