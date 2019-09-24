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Brexit
Обновлено 

Глава ЕП назвал важным решение суда Великобритании по приостановке работы парламента

Давид Сассоли также отметил, что любое соглашение по Brexit должно быть одобрено парламентами Великобритании и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Постановление Верховного суда Соединенного Королевства о том, что решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента страны незаконно, является важным. Об этом заявил во вторник председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли.

"Важное решение от Верховного суда Великобритании - признание приостановки работы парламента незаконным", - сказал он.

Сассоли подчеркнул, что любое соглашение между ЕС и Великобританией об условиях выхода королевства из состава сообщества должно быть одобрено парламентами обеих сторон. "Любое соглашение Brexit должно быть одобрено парламентами Великобритании и ЕС, поэтому необходим надлежащий демократический контроль с обеих сторон", - отметил он.

Ранее во вторник Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента королевства.

В новость были внесены изменения (16:40 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисСассоли, Давид
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