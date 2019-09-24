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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

В Тегеране заявили, что танкер Stena Impero пока не покидал порт Бендер-Аббас

Танкер Stena Impero пока не покидал порт Бендер-Аббас - иранский чиновник.

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ИранЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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