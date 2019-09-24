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Суд ЕС подтвердил отмену "истекших" санкций против Януковича

При этом в пресс-службе трибунала уточнили, что текущие ограничительные меры в отношении бывшего президента Украины остаются в силе

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Суд Евросоюза в Люксембурге аннулировал санкции ЕС в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которые действовали с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года, но текущие ограничительные меры (до 6 марта 2020 года) остаются в силе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель пресс-службы трибунала.

"Да, решения [Совета ЕС о продлении санкций] всегда обновляются, а постановления суда касаются "старых" списков, которые уже не действуют", - сказал он, отвечая на вопрос о том, остается ли Янукович в текущем черном списке ЕС, который действует до 6 марта 2020 года.

Ранее во вторник пресс-секретарь экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил о снятии санкций Совета ЕС с бывшего главы государства. По его словам, на протяжении пяти лет прошлая украинская власть вела "масштабную кампанию по дезинформации граждан Украины и международного сообщества, не имея каких-либо доказательств и фальсифицируя материалы, навязывали миф о якобы причастности президента Виктора Януковича к различным преступлениям".

Впервые Янукович был внесен в санкционный список ЕС в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного на Украине после государственного переворота. Власти обвинили тогда Януковича и его окружение в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины. После этого санкции ежегодно продлевались. Сам Янукович неоднократно заявлял, что эти дела носят заказной политический характер и что никаких средств он за рубеж не выводил.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраина
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